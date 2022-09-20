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Ради срочного "референдума" в Донецке и Луганске оккупанты добавили выходных

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 21:13
Владимир Высоцкий, "глава ЦИК ДНР", скриншот

На оккупированных россиянами частях Донецкой и Луганской областей вторник 27 сентября сделали выходным ради проведения псевдореферендума на тему "вхождения" в состав Российской Федерации. 

Источник: пропагандистские ресурсы РФ "РИА Новости", ТАСС

Детали: Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября.

Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины в школах сделали каникулы с 22 по 28 сентября в связи с проведением этого незаконного голосования. .

В так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что голосование будет проходить в течение 5 дней: 4 из них – за пределами участковых комиссий, один день – в помещениях комиссий. 

Как уже сообщалось, на оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.

Коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live" заявил, что Запорожская область по итогам референдума объявит независимость в административных границах всего региона, то есть с прицелом и на еще не захваченные, подконтрольные Киеву территории. 

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Рогов мечтал быть частью России еще в мае.

Напомним: Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Незаконные "референдумы" оккупанты не раз откладывали, а на фоне контрнаступления ВСУ и проблем с мобилизацией в России все же хотят провести эти фикции.

Темы: референдумоккупацияДонбассЗапорожская область
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