Ради срочного "референдума" в Донецке и Луганске оккупанты добавили выходных

На оккупированных россиянами частях Донецкой и Луганской областей вторник 27 сентября сделали выходным ради проведения псевдореферендума на тему "вхождения" в состав Российской Федерации.

Источник: пропагандистские ресурсы РФ "РИА Новости", ТАСС

Детали: Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября.

Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины в школах сделали каникулы с 22 по 28 сентября в связи с проведением этого незаконного голосования. .

В так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что голосование будет проходить в течение 5 дней: 4 из них – за пределами участковых комиссий, один день – в помещениях комиссий.

Как уже сообщалось, на оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.

Коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live" заявил, что Запорожская область по итогам референдума объявит независимость в административных границах всего региона, то есть с прицелом и на еще не захваченные, подконтрольные Киеву территории.

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Рогов мечтал быть частью России еще в мае.

Напомним: Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Незаконные "референдумы" оккупанты не раз откладывали, а на фоне контрнаступления ВСУ и проблем с мобилизацией в России все же хотят провести эти фикции.