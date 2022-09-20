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Поліція і ЦВК у кожну домівку: колаборант розповів, як проходитиме "референдум" на Запоріжжі

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 18:55
Поліція і ЦВК у кожну домівку: колаборант розповів, як проходитиме референдум на Запоріжжі
Колаборант Євген Балицький. Фото з Facebook

На окупованій території Запорізької області під час так званого "референдуму" по домівках мешканців ходитимуть "бригади" з членів ЦВК і співробітників поліції.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК з посиланням на так званого голову ВЦА регіону колаборанта Євгена Балицького

Пряма мова Балицького: "Голосування буде проходити з п'ятниці (23 вересня – ред.), буде робитися рознос по людях, які живуть на території Запорізької області, визволеної від нацизму, за адресами.

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До багатьох приходитиме наша бригада людей, яка складатиметься з членів комісії, звісно, у супроводі поліцейських, щоб не було інцидентів, і людям буде пропонуватися поадресно проголосувати".

Деталі: За словами колаборанта, у такий спосіб окупанти нібито планують "захищати мешканців від скупчень у місцях, по яких нацисти можуть завдати ракетного удару або закласти вибухові пристрої".

Балицький додав, що ті, хто з якоїсь причини не зможуть проголосувати в умовах побудинкового обходу, зможуть проголосувати на виборчих дільницях.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. 
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України. 
  • Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • 77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру "скоріше прийнятним".

Теми: Запорізька областьокупаціяреферендум
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