На окупованій території Запорізької області під час так званого "референдуму" по домівках мешканців ходитимуть "бригади" з членів ЦВК і співробітників поліції.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК з посиланням на так званого голову ВЦА регіону колаборанта Євгена Балицького

Пряма мова Балицького: "Голосування буде проходити з п'ятниці (23 вересня – ред.), буде робитися рознос по людях, які живуть на території Запорізької області, визволеної від нацизму, за адресами.

Реклама:

До багатьох приходитиме наша бригада людей, яка складатиметься з членів комісії, звісно, у супроводі поліцейських, щоб не було інцидентів, і людям буде пропонуватися поадресно проголосувати".

Деталі: За словами колаборанта, у такий спосіб окупанти нібито планують "захищати мешканців від скупчень у місцях, по яких нацисти можуть завдати ракетного удару або закласти вибухові пристрої".

Балицький додав, що ті, хто з якоїсь причини не зможуть проголосувати в умовах побудинкового обходу, зможуть проголосувати на виборчих дільницях.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: