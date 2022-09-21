"Потерь нет", а мобилизиция есть: Шойгу озвучил потери РФ в Украине

По данным Минобороны РФ, потери России в войне с Украиной составляют всего 5 937 военных.

Источник: заявление министра обороны России Шойгу

Прямая речь: "Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составляли 5937 человек".

Детали: По его словам, из общего числа раненых около 90% вернулись в строй. При этом Шойгу заявил, что Украина в войне якобы потеряла более 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

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