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"Потерь нет", а мобилизиция есть: Шойгу озвучил потери РФ в Украине

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 10:13
Потерь нет, а мобилизиция есть: Шойгу озвучил потери РФ в Украине
Сергей Шойгу, фото РИА Новости

По данным Минобороны РФ, потери России в войне с Украиной составляют всего 5 937 военных.

Источник: заявление министра обороны России Шойгу

Прямая речь: "Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составляли 5937 человек".

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Детали: По его словам, из общего числа раненых около 90% вернулись в строй. При этом Шойгу заявил, что Украина в войне якобы потеряла более 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

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Темы: Росcиявойнамобилизация
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