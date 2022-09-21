У Навального закликали росіян виходити на вулиці та підпалювати військкомати

Соратник в’язня Кремля Олексія Навального Іван Жданов після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, закликав росіян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військкомати на знак протесту.

Джерело: видання "Meduza" з посиланням на Жданова

Пряма мова Жданова: "Наша команда підтримає будь-які форми протесту перед цим. Якщо ви тікаєте від призову - це добре, ми підтримуємо, ми готові надавати інформаційну, юридичну допомогу. Якщо ви виходите на акції протесту - ми підтримуємо це, ми готові надавати координаційну допомогу, яку необхідно".

Деталі: У штабі Навального також схвалюють підпали росіянами військкоматів на знак протесту. У цьому випадку протестувальникам теж обіцяють допомогу.

Передісторія: