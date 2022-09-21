У Навального закликали росіян виходити на вулиці та підпалювати військкомати
Середа, 21 вересня 2022, 11:32
Соратник в’язня Кремля Олексія Навального Іван Жданов після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, закликав росіян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військкомати на знак протесту.
Джерело: видання "Meduza" з посиланням на Жданова
Пряма мова Жданова: "Наша команда підтримає будь-які форми протесту перед цим. Якщо ви тікаєте від призову - це добре, ми підтримуємо, ми готові надавати інформаційну, юридичну допомогу. Якщо ви виходите на акції протесту - ми підтримуємо це, ми готові надавати координаційну допомогу, яку необхідно".
Деталі: У штабі Навального також схвалюють підпали росіянами військкоматів на знак протесту. У цьому випадку протестувальникам теж обіцяють допомогу.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
- За даними українського Генштабу, Росія втратила у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна, під час якого він, зокрема, оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану.