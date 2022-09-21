У Навального закликали росіян виходити на вулиці та підпалювати військкомати

Соратник в’язня Кремля Олексія Навального Іван Жданов після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, закликав росіян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військкомати на знак протесту.

Джерело: видання "Meduza" з посиланням на Жданова

Пряма мова Жданова: "Наша команда підтримає будь-які форми протесту перед цим. Якщо ви тікаєте від призову - це добре, ми підтримуємо, ми готові надавати інформаційну, юридичну допомогу. Якщо ви виходите на акції протесту - ми підтримуємо це, ми готові надавати координаційну допомогу, яку необхідно".

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Деталі: У штабі Навального також схвалюють підпали росіянами військкоматів на знак протесту. У цьому випадку протестувальникам теж обіцяють допомогу.

Передісторія:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

За даними українського Генштабу, Росія втратила у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців.

Відразу після виступу президента РФ Путіна, під час якого він, зокрема, оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану.