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У Навального закликали росіян виходити на вулиці та підпалювати військкомати

Станіслав ПогоріловСереда, 21 вересня 2022, 11:32
Фото: Getty Images

Соратник в’язня Кремля Олексія Навального Іван Жданов після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, закликав росіян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військкомати на знак протесту.

Джерело: видання "Meduza" з посиланням на Жданова

Пряма мова Жданова: "Наша команда підтримає будь-які форми протесту перед цим. Якщо ви тікаєте від призову - це добре, ми підтримуємо, ми готові надавати інформаційну, юридичну допомогу. Якщо ви виходите на акції протесту - ми підтримуємо це, ми готові надавати координаційну допомогу, яку необхідно".

Деталі: У штабі Навального також схвалюють підпали росіянами військкоматів на знак протесту. У цьому випадку протестувальникам теж обіцяють допомогу.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • За даними українського Генштабу, Росія втратила у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців.
  • Відразу після виступу президента РФ Путіна, під час якого він, зокрема, оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану.

Теми: РосіявійнамобілізаціяУкраїна
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