У Навального призвали россиян выходить на улицы и поджигать военкоматы

Соратник узника Кремля Алексея Навального Иван Жданов после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, призвал россиян выходить на уличные акции, а также поджигать военкоматы в знак протеста.

Источник: издание "Meduza" со ссылкой на Жданова

Прямая речь Жданова: "Наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы бежите от призыва - это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста - мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, которую необходимо".

Детали: В штабе Навального также одобряют поджоги россиянами военкоматов в знак протеста. В этом случае протестующим тоже обещают помощь.

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