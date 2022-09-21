У Навального призвали россиян выходить на улицы и поджигать военкоматы

Соратник узника Кремля Алексея Навального Иван Жданов после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, призвал россиян выходить на уличные акции, а также поджигать военкоматы в знак протеста.

Источник: издание "Meduza" со ссылкой на Жданова

Прямая речь Жданова: "Наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы бежите от призыва - это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста - мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, которую необходимо".

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Детали: В штабе Навального также одобряют поджоги россиянами военкоматов в знак протеста. В этом случае протестующим тоже обещают помощь.

Предыстория:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.

По данным украинского Генштаба, Россия потеряла в войне в Украине уже более 50 тысяч военнослужащих.

Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.