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Маріупольців закликають не брати участі у псевдореферендумі РФ: загрожує мобілізація

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 14:53

Маріупольська міська рада закликає жителів тимчасово окупованого Маріуполя не брати участі у псевдореферендумі щодо приєднання до РФ: росіяни можуть використати персональні дані для мобілізації.

Джерело: міськрада у Telegram

Деталі: Зазначається: у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ російські окупанти панікують та поспішають провести псевдореферендуми найближчим часом. Зокрема, готуються влаштувати у Маріуполі. Результати вже відомі наперед, бо про свободу вибору не йдеться, наголошують у міськраді.

Там нагадують: в 2014 році у Маріуполі вже намагалися провести такий референдум. Але це нічого не дало, Маріуполь звільнили від бандитських формувань так званих "ДНР".

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Зараз вже вдруге російські окупанти планують організувати у Маріуполі швидкий референдум під дулом автомата, незважаючи на бойові дії, порушуючи усі існуючі норм демократичного та міжнародного права.

Дослівно: "Як того разу, так і зараз результати фейкових референдумів нічого не змінять. Маріуполь - це Україна, був, є та буде!

Нагадуємо, що згідно зі статтею 111-1 за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність.

Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації".

Нагадаємо: Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

ВІДЕО ДНЯ

21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже цього дня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

Теми: Маріупольокупація
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