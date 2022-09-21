Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Маріупольців закликають не брати участі у псевдореферендумі РФ: загрожує мобілізація

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 14:53

Маріупольська міська рада закликає жителів тимчасово окупованого Маріуполя не брати участі у псевдореферендумі щодо приєднання до РФ: росіяни можуть використати персональні дані для мобілізації.

Джерело: міськрада у Telegram

Деталі: Зазначається: у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ російські окупанти панікують та поспішають провести псевдореферендуми найближчим часом. Зокрема, готуються влаштувати у Маріуполі. Результати вже відомі наперед, бо про свободу вибору не йдеться, наголошують у міськраді.

Там нагадують: в 2014 році у Маріуполі вже намагалися провести такий референдум. Але це нічого не дало, Маріуполь звільнили від бандитських формувань так званих "ДНР".

Зараз вже вдруге російські окупанти планують організувати у Маріуполі швидкий референдум під дулом автомата, незважаючи на бойові дії, порушуючи усі існуючі норм демократичного та міжнародного права.

Дослівно: "Як того разу, так і зараз результати фейкових референдумів нічого не змінять. Маріуполь - це Україна, був, є та буде!

Нагадуємо, що згідно зі статтею 111-1 за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність.

Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації".

Нагадаємо: Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже цього дня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі. 

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

Теми: Маріупольокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗ полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список

Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй

фотоКомандирів "Азову" Редіса і Калину звільнили з російського полону

фото, відеоЧастину захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з полону

відео"Я гаспадін Пєсков. Я буду це вирішувати на іншому рівні": син Пєскова відмовився йти воювати

РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти посилили режим у Маріуполі: є перші затримані – радник мера
Тайра розповіла Гельсінській комісії у США про жахіття полону
Маріупольці вийшли на мітинг через відсутність води та електрики протягом трьох місяців
Останні новини
06:08
Міністри ЄС домовилися про постачання зброї Україні та нові санкції проти РФ
05:11
У Бєлгородській області РФ подовжили "жовтий" рівень небезпеки терактів
04:21
ЗМІ: Північна Корея готується спустити на воду нову ракетну субмарину
03:30
Трюдо: Поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну
02:45
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24
02:01
ВіДЕОЗеленський про Медведчука: Не шкода віддати
01:28
відеоЗеленський на Генасамблеї ООН вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ
01:15
фотоЗ полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список
00:20
Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй
00:10
фотоКомандирів "Азову" Редіса і Калину звільнили з російського полону
Усі новини...