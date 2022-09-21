Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мариупольцев призывают не участвовать в псевдореферендуме РФ: грозит мобилизация

Валентина РоманенкоСреда, 21 сентября 2022, 14:53

Мариупольский городской совет призывает жителей временно оккупированного Мариуполя не участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ: россияне могут использовать персональные данные для мобилизации.

Источник: горсовет в Telegram

Детали: Отмечается: в связи с успешным контрнаступлением ВСУ российские оккупанты паникуют и спешат провести псевдореферендумы в ближайшее время. В частности, готовятся устроить в Мариуполе. Результаты уже известны заранее, потому что о свободе выбора речь не идет, отмечают в горсовете.

Там напоминают: в 2014 году в Мариуполе уже пытались провести такой референдум. Но это ничего не дало, Мариуполь освободили от бандитских формирований так называемых "ДНР".

Сейчас уже второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе скорый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все существующие нормы демократического и международного права.

Дословно: "Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь - это Украина, был, есть и будет!

Напоминаем, что согласно статье 111-1 за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

ВИДЕО ДНЯ

Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут использоваться для дальнейших манипуляций и мобилизации".

Напомним: Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже в этот день. Призыву будут подлежать якобы только граждане, которые находятся в запасе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.

Темы: Мариупольоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты усилили режим в Мариуполе: есть первые задержанные – советник мэра
Тайра рассказала Хельсинкской комиссии в США об ужасах плена
Мариупольцы вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества в течение трех месяцев
Последние новости
06:08
Министры ЕС договорились о поставках оружия Украине и новых санкциях против РФ
05:11
В Белгородской области РФ продлили "желтый" уровень опасности терактов
04:21
СМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину
03:30
Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
01:28
видеоЗеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ
01:15
фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
00:10
фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
Все новости...