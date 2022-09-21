Мариупольцев призывают не участвовать в псевдореферендуме РФ: грозит мобилизация

Мариупольский городской совет призывает жителей временно оккупированного Мариуполя не участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ: россияне могут использовать персональные данные для мобилизации.

Источник: горсовет в Telegram

Детали: Отмечается: в связи с успешным контрнаступлением ВСУ российские оккупанты паникуют и спешат провести псевдореферендумы в ближайшее время. В частности, готовятся устроить в Мариуполе. Результаты уже известны заранее, потому что о свободе выбора речь не идет, отмечают в горсовете.

Там напоминают: в 2014 году в Мариуполе уже пытались провести такой референдум. Но это ничего не дало, Мариуполь освободили от бандитских формирований так называемых "ДНР".

Сейчас уже второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе скорый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все существующие нормы демократического и международного права.

Дословно: "Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь - это Украина, был, есть и будет!

Напоминаем, что согласно статье 111-1 за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

ВИДЕО ДНЯ

Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут использоваться для дальнейших манипуляций и мобилизации".

Напомним: Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже в этот день. Призыву будут подлежать якобы только граждане, которые находятся в запасе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.