Зеленский назначил начальницу военной администрации в Херсоне

Президент Владимир Зеленский назначил начальницей Херсонской городской военной администрации Галину Луговую, также он назначил начальников военных администраций в другие районы Херсонской области.

Источник: сайт президента, указ и распоряжения Зеленского

Детали: 19 сентября Зеленский подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в Херсонской области. После этого он рядом распоряжений назначил их руководителей.

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21 сентября президент назначил:

Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области;

Глебову Евгению Станиславовну начальником Новониколаевской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области;

Фролова Романа Анатольевича начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;

Мощенского Семена Геннадьевича начальником Борозенской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области;

Минько Любовь Анатольевну начальником Миловской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области;

Соловьева Алексея Николаевича начальником Великокопановской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области;

Давыдова Артура Викторовича начальником Верхнерогачинской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области.

Ранее, 19 сентября, глава государства назначил:

Головатую Валентину Андреевну начальником Мирненской поселковой военной администрации Скадовского района Херсонской области;

Позняка Евгения Вадимовича начальником Зеленоподской сельской военной администрации Каховского района Херсонской области;

Перетятько Сергея Григорьевича начальником Новотроицкой поселковой военной администрации Генического района Херсонской области;

Кожемяку Максима Юрьевича начальником Калиновской поселковой военной администрации Бериславского района Херсонской области.

Напомним: Херсон и значительная часть Херсонской области уже почти 7 месяцев находятся под оккупацией российских войск, с конца августа украинские защитники активно пошли в контрнаступление.

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4 августа Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации. До 9 июля эту должность занимал Геннадий Лагута.