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Зеленский назначил начальницу военной администрации в Херсоне

Елена РощинаСреда, 21 сентября 2022, 15:11
Центр Херсона в начале войны, фото горсовета

Президент Владимир Зеленский назначил начальницей Херсонской городской военной администрации Галину Луговую, также он назначил начальников военных администраций в другие районы Херсонской области. 

Источник: сайт президента, указ и распоряжения Зеленского

Детали: 19 сентября Зеленский подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в Херсонской области. После этого он рядом распоряжений назначил их руководителей. 

21 сентября президент назначил:

  • Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области;
  • Глебову Евгению Станиславовну начальником Новониколаевской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области;
  • Фролова Романа Анатольевича начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;
  • Мощенского Семена Геннадьевича начальником Борозенской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области;
  • Минько Любовь Анатольевну начальником Миловской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области;
  • Соловьева Алексея Николаевича начальником Великокопановской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области;
  • Давыдова Артура Викторовича начальником Верхнерогачинской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области.

Ранее, 19 сентября, глава государства назначил: 

  • Головатую Валентину Андреевну начальником Мирненской поселковой военной администрации Скадовского района Херсонской области;
  • Позняка Евгения Вадимовича начальником Зеленоподской сельской военной администрации Каховского района Херсонской области;
  • Перетятько Сергея Григорьевича начальником Новотроицкой поселковой военной администрации Генического района Херсонской области;
  • Кожемяку Максима Юрьевича начальником Калиновской поселковой военной администрации Бериславского района Херсонской области.

Напомним: Херсон и значительная часть Херсонской области уже почти 7 месяцев находятся под оккупацией российских войск, с конца августа украинские защитники активно пошли в контрнаступление

4 августа Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации. До 9 июля эту должность занимал Геннадий Лагута.

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Темы: ХерсонХерсонская областьЗеленскийместная власть
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