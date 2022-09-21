"Я гаспадін Пєсков. Я буду це вирішувати на іншому рівні": син Пєскова відмовився йти воювати

Ведучий каналу "Популярная политика" Дмитро Низовцев у прямому ефірі зателефонував синові прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Миколі та під виглядом військкома запропонував йому з'явитися для огляду наступного дня о 10 ранку, але той відмовився.

Джерело: "Популярная политика"

Пряма мова Пєскова: "О 10 ранку, звичайно ж, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я "гаспадін" Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Я буду це вирішувати на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які в мене є права...

Завтра щоб мене забрали - повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає, але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я кажу вам про політичні певні нюанси".

Деталі: На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, Пєсков молодший відповів, що ні.

Зокрема, у нього запитали, чи можна ставити галочку біля його прізвища, чи "згоден піти добровольцем на фронт"?

Пряма мова Пєскова: "Ні, мені таку галочку ставити не треба".

ВІДЕО ДНЯ

Потім він заявив, що "готовий піти, але це не на ваше прохання": "Ось якщо Володимир Володимирович (Путін - ред.) мені скаже, що мені треба туди йти, я туди піду".

Передісторія: