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"Я гаспадін Пєсков. Я буду це вирішувати на іншому рівні": син Пєскова відмовився йти воювати

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 19:29
Я гаспадін Пєсков. Я буду це вирішувати на іншому рівні: син Пєскова відмовився йти воювати

Ведучий каналу "Популярная политика" Дмитро Низовцев у прямому ефірі зателефонував синові прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Миколі та під виглядом військкома запропонував йому з'явитися для огляду наступного дня о 10 ранку, але той відмовився.

Джерело: "Популярная политика"

Пряма мова Пєскова: "О 10 ранку, звичайно ж, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я "гаспадін" Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Я буду це вирішувати на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які в мене є права...

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Завтра щоб мене забрали - повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає, але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я кажу вам про політичні певні нюанси".

Деталі: На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, Пєсков молодший відповів, що ні.

Зокрема, у нього запитали, чи можна ставити галочку біля його прізвища, чи "згоден піти добровольцем на фронт"?

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Пряма мова Пєскова: "Ні, мені таку галочку ставити не треба".

Потім він заявив, що "готовий піти, але це не на ваше прохання": "Ось якщо Володимир Володимирович (Путін - ред.) мені скаже, що мені треба туди йти, я туди піду".

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
  • Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Теми: Росіямобілізаціявійна
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