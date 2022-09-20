В очікуванні звернення Путіна його громадяни гуглили, як виїхати з Росії

Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни стали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.

Джерело: Telegram-канал "Можем объяснить" і Meduza

Деталі: 20 вересня індекс запитів у Google за словосполученням "Як виїхати з Росії" досяг максимуму.

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Це сталося на тлі припущень про майбутню мобілізацію в РФ і підготовки до незаконних "референдумів" на окупованих територіях України.

Пік запитів припав на 18:00, випливає з даних Google Trends.

Незадовго до цього з'явилися повідомлення про вечірнє звернення президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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Найбільше питання еміграції цікавило жителів Хабаровського краю, що межує з Китаєм.

Також на вівторок припав сплеск запитів росіян на тему мобілізації. Але він менший, ніж у травні (коли ця тема активно обговорювалася перед Днем Перемоги). Найактивніше цією темою цікавляться жителі Бєлгородської області.

Цього ж дня росіяни стали "гуглити" тему відстрочок від армії. Пік припав на 13:00 – після перших повідомлень про мобілізацію.

Удень 20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки про відповідальність за дезертирство під час мобілізації або у воєнний час.

Увечері очікувалися відеозвернення Путіна, а потім Шойгу – але вони спершу перенеслися, а потім відклалися: судячи з постів російських пропагандистів, на 21 вересня.

Це все відбувається на тлі стрімкої підготовки до "голосувань" за анексію нових територій: окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Як очікується, ці незаконні "референдуми" можуть розв'язати Росії руки, бо вона зможе назвати контрнаступ України нападом на свої території й оголосити вже відкриту мобілізацію в РФ.