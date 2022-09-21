В российских городах – протесты против мобилизации: уже более тысячи задержанных

По состоянию на 21:45 на акциях протеста против мобилизации в разных городах России, по данным правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, задержали по меньшей мере 1 176 человек.

Источник: ОВД-Инфо, российское пропагандистское издание "РИА Новости", русская служба ВВС News и Медуза

Детали: Сообщается, что больше всего задержанных в Петербурге (96 протестующих), в Москве (89) и Екатеринбурге (45).

Среди задержанных есть журналисты, которые пришли на митинги как частные лица.

По данным ОВД-Инфо, задержания прошли минимум в 23 городах России.

У Росії проходять мітинги проти мобілізації: понад 350 затриманих. Відео ВВС pic.twitter.com/azGzcDbp1B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2022

К некоторым участникам акций силовики применяли силу – в частности в Петербурге некоторых протестующих у Исаакиевского собора при задержании били дубинками.

ВИДЕО ДНЯ

У Санкт-Петербурзі поліція б’є протестувальників, які вийшли на акцію проти мобілізації. Відео Медузи pic.twitter.com/iTecs6Ag00 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2022

По данным российского пропагандистского издания "РИА Новости", полиция якобы начала задержания на акции протеста в Москве, потому что она несанкционированная.

Людей задерживали в Калининграде, Архангельске, Самаре, Иркутске, Казани, Твери, Новосибирске, Якутске и других городах РФ.

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