В российских городах – протесты против мобилизации: уже более тысячи задержанных
По состоянию на 21:45 на акциях протеста против мобилизации в разных городах России, по данным правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, задержали по меньшей мере 1 176 человек.
Источник: ОВД-Инфо, российское пропагандистское издание "РИА Новости", русская служба ВВС News и Медуза
Детали: Сообщается, что больше всего задержанных в Петербурге (96 протестующих), в Москве (89) и Екатеринбурге (45).
Среди задержанных есть журналисты, которые пришли на митинги как частные лица.
По данным ОВД-Инфо, задержания прошли минимум в 23 городах России.
У Росії проходять мітинги проти мобілізації: понад 350 затриманих. Відео ВВС pic.twitter.com/azGzcDbp1B— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2022
К некоторым участникам акций силовики применяли силу – в частности в Петербурге некоторых протестующих у Исаакиевского собора при задержании били дубинками.
У Санкт-Петербурзі поліція б’є протестувальників, які вийшли на акцію проти мобілізації. Відео Медузи pic.twitter.com/iTecs6Ag00— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2022
По данным российского пропагандистского издания "РИА Новости", полиция якобы начала задержания на акции протеста в Москве, потому что она несанкционированная.
Людей задерживали в Калининграде, Архангельске, Самаре, Иркутске, Казани, Твери, Новосибирске, Якутске и других городах РФ.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Депутаты Госдумы и члена Совета Федерации освобождены от мобилизации.
- Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин попытался объяснить коллегам-парламентариям, почему депутаты освобождены от призыва, по его словам, уйти воевать самое легкое решение.