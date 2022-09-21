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В российских городах – протесты против мобилизации: уже более тысячи задержанных

Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 21:45
В российских городах – протесты против мобилизации: уже более тысячи задержанных
Фото BBC News Русская служба

По состоянию на 21:45 на акциях протеста против мобилизации в разных городах России, по данным правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, задержали по меньшей мере 1 176 человек.

Источник: ОВД-Инфо, российское пропагандистское издание "РИА Новости", русская служба ВВС News и Медуза

Детали: Сообщается, что больше всего задержанных в Петербурге (96 протестующих), в Москве (89) и Екатеринбурге (45).

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Среди задержанных есть журналисты, которые пришли на митинги как частные лица.

По данным ОВД-Инфо, задержания прошли минимум в 23 городах России. 

К некоторым участникам акций силовики применяли силу – в частности в Петербурге некоторых протестующих у Исаакиевского собора при задержании били дубинками.  

По данным российского пропагандистского издания "РИА Новости", полиция якобы начала задержания на акции протеста в Москве, потому что она несанкционированная.  

Людей задерживали в Калининграде, Архангельске, Самаре, Иркутске, Казани, Твери, Новосибирске, Якутске и других городах РФ.

Предыстория:

Темы: Росcиямобилизацияакции
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