Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єрка Британії про ядерний шантаж Путіна: Це не спрацює

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 10:21
Прем'єрка Британії про ядерний шантаж Путіна: Це не спрацює
Ліз Трасс, фото: Getty Images

Прем’єрка Британії Ліз Трасс назвала "бряцанням зброєю" ядерні погрози президента РФ Владіміра Путіна та заявила, що цей шантаж "не спрацює".

Як повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда", про це вона заявила у виступі на Генасамблеї ООН. 

Трасс виступала через кілька годин після дистанційного виступу президента України Володимира Зеленського. 

Реклама:

Ліз Трасс на початку промови відзначила, що зараз геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН.

"Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та бряцання зброєю. Це не спрацює", - заявила Ліз Трасс.

Вона також пообіцяла зберігати та збільшувати військову підтримку для України, так довго, як це буде необхідно. 

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єрка Британії закликала лідерів країн не йти на якісь компроміси на користь РФ, попри труднощі через захмарні ціни на енергоносії. 

Окрему частину промови вона присвятила протистоянню між демократичними й авторитарними моделями держави, зауважуючи, що демократії для того, аби довести свою життєздатність і перевагу, мають знайти спосіб забезпечувати добробут та безпеку для своїх громадян. 

Перед цим Трасс у спільній заяві з президенткою Єврокомісії назвала рішення Путіна про мобілізацію свідченням провалу російського вторгнення в Україну.

Теми: Велика БританіяТрассвійнаядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Велика Британія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: