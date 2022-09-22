Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Британии о ядерном шантаже Путина: Это не сработает

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 10:21
Премьер Британии о ядерном шантаже Путина: Это не сработает
Лиз Трасс, фото: Getty Images

Премьер Британии Лиз Трасс назвала "бряцанием оружием" ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина и заявила, что этот шантаж "не сработает".

Как сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда", об этом она заявила в выступлении на Генассамблее ООН. 

Трасс выступала через несколько часов после дистанционного выступления президента Украины Владимира Зеленского. 

Реклама:

Лиз Трасс в начале речи отметила, что сейчас геополитика вошла в новую эпоху и это требует принципиальности и решительной позиции от стран, которые верят в основополагающие принципы ООН.

"Этим утром мы видели, как Путин пытается оправдать свои катастрофические провалы. Он решил продолжать усилия, посылая еще больше резервистов на ужасную судьбу. Он отчаянно пытается создать видимость демократии для режима, для которого не существует прав и свобод человека. Он прибегает к новым фиктивным претензиям и бряцанию оружием. Это не сработает", - заявила Лиз Трасс.

Она также пообещала сохранять и увеличивать военную поддержку для Украины, так долго, как это будет необходимо. 

ВИДЕО ДНЯ

Премьер Британии призвала лидеров стран не идти на какие-то компромиссы в пользу РФ, несмотря на трудности из-за заоблачных цен на энергоносители. 

Отдельную часть речи она посвятила противостоянию между демократическими и авторитарными моделями государства, отмечая, что демократии для того, чтобы доказать свою жизнеспособность и преимущество, должны найти способ обеспечивать благосостояние и безопасность для своих граждан. 

Перед этим Трасс в совместном заявлении с президентом Еврокомиссии назвала решение Путина о мобилизации свидетельством провала российского вторжения в Украину.

Темы: ВеликобританияТрассвойнаядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Великобритания
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: