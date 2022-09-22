Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі натякнули, що на протестних акціях продовжать роздавати повістки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 вересня 2022, 13:53
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що роздача повісток затриманим під час акцій протесту проти оголошеної владою часткової мобілізації не протирічить російським законам, натякаючи, що цю практику буде продовжено владою.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Вона (практика вручення повісток затриманим під час протестів – ред.) не протирічить закону. І тому немає ніякого порушення прав".

Деталі: Пєсков також сказав, що за версією Кремля рішення про часткову мобілізацію пов'язане з тим, що "зараз де-факто Росії протистоїть блок НАТО з усіма своїми логістичними можливостями".

Що було раніше

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".
  • Після оголошеної часткової мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти часткової мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.

Теми: війнамобілізаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни

До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов

Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN

Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП

Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ

фотоСБУ підозрює відомого київського блогера в образі гідності військових ЗСУ

Усі новини...
війна
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ
Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ
Обстріл Запоріжжя: росіяни випустили 9 ракет, з-під завалів дістали 6 людей
Останні новини
04:11
ОК "Південь": ЗСУ завадили росіянам перекинути колонну техніки по Каховському мосту
03:20
Bloomberg: ЄС хоче протягом тижнів домовитись про обмеження цін на російську нафту
02:25
У США виявили шахрайство на понад 45 млрд доларів на програмі допомоги під час пандемії
01:29
Сумська область: Було 130 прильотів від росіян, поранені четверо людей
00:45
Російський військкомат шукатиме місце в “московській теробороні” для айтівця без досвіду служби
00:32
Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ
00:10
доповненоРосіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю
23:47
Мобілізація в Росії не вирішить багатьох проблем їхньої армії – Пентагон
23:34
Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади
23:21
Франція відправить слідчих для розслідування воєнних злочинів в Ізюмі
Усі новини...