В Кремлі натякнули, що на протестних акціях продовжать роздавати повістки

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що роздача повісток затриманим під час акцій протесту проти оголошеної владою часткової мобілізації не протирічить російським законам, натякаючи, що цю практику буде продовжено владою.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Вона (практика вручення повісток затриманим під час протестів – ред.) не протирічить закону. І тому немає ніякого порушення прав".

Деталі: Пєсков також сказав, що за версією Кремля рішення про часткову мобілізацію пов'язане з тим, що "зараз де-факто Росії протистоїть блок НАТО з усіма своїми логістичними можливостями".

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