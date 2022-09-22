Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Кремлі натякнули, що на протестних акціях продовжать роздавати повістки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 вересня 2022, 13:53
В Кремлі натякнули, що на протестних акціях продовжать роздавати повістки
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що роздача повісток затриманим під час акцій протесту проти оголошеної владою часткової мобілізації не протирічить російським законам, натякаючи, що цю практику буде продовжено владою.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Вона (практика вручення повісток затриманим під час протестів – ред.) не протирічить закону. І тому немає ніякого порушення прав".

Реклама:

Деталі: Пєсков також сказав, що за версією Кремля рішення про часткову мобілізацію пов'язане з тим, що "зараз де-факто Росії протистоїть блок НАТО з усіма своїми логістичними можливостями".

Що було раніше

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".
  • Після оголошеної часткової мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти часткової мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнамобілізаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: