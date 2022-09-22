В Кремлі натякнули, що на протестних акціях продовжать роздавати повістки

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що роздача повісток затриманим під час акцій протесту проти оголошеної владою часткової мобілізації не протирічить російським законам, натякаючи, що цю практику буде продовжено владою.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Вона (практика вручення повісток затриманим під час протестів – ред.) не протирічить закону. І тому немає ніякого порушення прав".

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Деталі: Пєсков також сказав, що за версією Кремля рішення про часткову мобілізацію пов'язане з тим, що "зараз де-факто Росії протистоїть блок НАТО з усіма своїми логістичними можливостями".

Що було раніше:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".

Після оголошеної часткової мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.

В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти часткової мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.