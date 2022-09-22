В Кремле намекнули, что на протестных акциях продолжат раздавать повестки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что раздача повесток во время протестов против объявленной властями частичной мобилизации не противоречит российским законам, намекая, что эта практика буде продолжена властями.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Она (практика вручения повесток задержанным во время протестов - ред.) не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав".

Детали: Песков также сказал, что по версии Кремля решение о частичной мобилизации связано с тем, что "сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями".

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