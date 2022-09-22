Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле намекнули, что на протестных акциях продолжат раздавать повестки

Станислав ПогориловЧетверг, 22 сентября 2022, 13:53
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что раздача повесток во время протестов против объявленной властями частичной мобилизации не противоречит российским законам, намекая, что эта практика буде продолжена властями.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Она (практика вручения повесток задержанным во время протестов - ред.) не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав".

Детали: Песков также сказал, что по версии Кремля решение о частичной мобилизации связано с тем, что "сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями".

Что предшествовало:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо "для защиты страны".
  • После объявленной частичной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
  • В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против частичной мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.

Темы: войнамобилизацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский не связывает конец режима Путина с концом войны

Ко многим освобожденным пленным применяли очень жестокие пытки – Буданов

Путин все еще отдает приказы генералам, россияне не имеют единства и ищут виновных в поражениях - CNN

Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП

Мужчины-студенты иностранных вузов больше не могут выехать за границу во время военного положения – ГПСУ

фотоСБУ подозревает известного киевского блоггера в оскорблении чести военных ВСУ

Все новости...
война
Секретный пункт указа Путина позволяет мобилизовать 1 млн россиян - СМИ
Мужчины-студенты иностранных вузов больше не могут выехать за границу во время военного положения – ГПСУ
Обстрел Запорожья: россияне выпустили 9 ракет, из-под завалов достали 6 человек
Последние новости
04:11
ОК "Юг": ВСУ помешали россиянам перебросить колонну техники по Каховскому мосту
03:20
Bloomberg: ЕС хочет в течение недель договориться об ограничении цен на российскую нефть
02:25
В США обнаружили мошенничество на более 45 млрд долларов на программе помощи во время пандемии
01:29
Сумская область: Было 130 прилетов от россиян, ранены четыре человека
00:45
Российский военкомат будет искать место в "московской теробороне" для айтишника без опыта службы
00:32
Кадыров заявил, что в Чечне мобилизации не будет – СМИ
00:10
дополненоРоссияне снова ударили ракетами по Запорожью
23:47
Мобилизация в России не решит многих проблем их армии – Пентагон
23:34
Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к 5 годам заключения: призывал к свержению власти
23:21
Франция отправит следователей для расследования военных преступлений в Изюме
Все новости...