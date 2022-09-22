Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Харківщина: Росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі в районі Печенігів

Олена РощінаЧетвер, 22 вересня 2022, 16:18
Смт Печеніги на мапі

Російські загарбники у четвер вдень завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади у Харківській області.

Джерело: печенізький селищний голова Олександр Гусаров

Пряма мова: "Сьогодні (22 вересня – ред.) близько 12:00 ворог завдав черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі нашої громади".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації

Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади

Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни

До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов

Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN

Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП

Усі новини...
Харківська область
Частині жителів Ізюма доведеться евакуюватися на зиму – міськрада
На Харківщині підірвалися на міні комунальники та рятувальник: є загиблий
Росіяни обстріляли Куп’янськ: 5 поранених
Останні новини
07:11
ВАКС засудив екснардепа від БПП Сольвара до трьох років ув’язнення
06:55
Зведення Генштабу: Біля Сватового поранили російського генерал-майора
05:49
США і Німеччина баряться з наданням сучасних танків Україні через логістику — Politico
05:01
ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації
04:11
ОК "Південь": ЗСУ завадили росіянам перекинути колону техніки по Каховському мосту
03:20
Bloomberg: ЄС хоче протягом тижнів домовитись про обмеження цін на російську нафту
02:25
У США виявили шахрайство на понад 45 млрд доларів на програмі допомоги під час пандемії
01:29
Сумська область: Було 130 прильотів від росіян, поранені четверо людей
00:45
Російський військкомат шукатиме місце в “московській теробороні” для айтівця без досвіду служби
00:32
Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ
Усі новини...