Харківщина: Росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі в районі Печенігів

Смт Печеніги на мапі

Російські загарбники у четвер вдень завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади у Харківській області.

Джерело: печенізький селищний голова Олександр Гусаров

Пряма мова: "Сьогодні (22 вересня – ред.) близько 12:00 ворог завдав черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі нашої громади".

Передісторія:

20 вересня російські війська намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища у Харківській області – але безуспішно.

Печенізький селищний голова Олександр Гусаров після цього попередив мешканців смт Печеніги та сусідніх сіл про можливе підтоплення будинків через удари росіян по дамбі.

14-16 вересня російські війська тричі завдавали ракетних ударів по дамбі Карачунівського водосховища біля Кривого Рогу, в результаті чого завдали серйозної руйнації гідротехнічним спорудам і спричинили розлив річки Інгулець.