Харківщина: Росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі в районі Печенігів

Смт Печеніги на мапі

Російські загарбники у четвер вдень завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади у Харківській області.

Джерело: печенізький селищний голова Олександр Гусаров

Пряма мова: "Сьогодні (22 вересня – ред.) близько 12:00 ворог завдав черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі нашої громади".

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