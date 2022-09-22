Харьковщина: Россияне снова ударили по критической инфраструктуре в районе Печенегов

Смт Печенеги на карте

Российские захватчики в четверг днем нанесли удар по критической инфраструктуре Печенежской общины в Харьковской области.

Источник: печенежский поселковый голова Александр Гусаров

Прямая речь: "Сегодня (22 сентября – ред.) около 12:00 враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей общины (громады)".

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