У Росії оголосили нову акцію проти мобілізації
Рух "Весна" закликав росіян виходити на нові акції проти мобілізації 24 вересня – мітинги планують о 17:00 по всій Росії.
Джерело: "Весна" у Twitter
Дослівно "Весна": "Наступні акції протесту проти мобілізації. 24 вересня, 17:00 – по всій Росії. Могилізація активно йде по всій країні. Уже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і повинні виступити проти!".
⚡Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 — по всей России— Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 22, 2022
Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!
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Деталі: Повідомляється, що "кінцева мета акцій – не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом".
"Весна" заявляє, що протест проти мобілізації в "інтересах мільйонів співгромадян", а "отримати штраф або кілька діб арешту – краще, ніж похоронку".
Міста, де пройдуть мітинги, "Весна" пообіцяла назвати 23 вересня у своєму телеграм-каналі, а місця збору людей – у день акції, щоб "поліції було складніше підготуватися".
Рух закликає бути на мітингах "гучними і помітними", щоб протест побачили і почули оточуючі, "не віддавати поліції протестувальників" – відбивати тих, кого тягнуть до автозаків, але "не застосовувати сили до поліцейських".
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.
- В Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.
- 21 вересня в Росії пройшли акції протесту проти мобілізації, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, затримали щонайменше 1 176 людей.