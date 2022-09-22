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У Росії оголосили нову акцію проти мобілізації

Ірина БалачукЧетвер, 22 вересня 2022, 17:18
Фото twitter.com/vesna_democrat

Рух "Весна" закликав росіян виходити на нові акції проти мобілізації 24 вересня – мітинги планують о 17:00 по всій Росії.

Джерело: "Весна" у Twitter

Дослівно "Весна": "Наступні акції протесту проти мобілізації. 24 вересня, 17:00 – по всій Росії. Могилізація активно йде по всій країні. Уже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і повинні виступити проти!".

Деталі: Повідомляється, що "кінцева мета акцій – не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом".

"Весна" заявляє, що протест проти мобілізації в "інтересах мільйонів співгромадян", а "отримати штраф або кілька діб арешту – краще, ніж похоронку".

Міста, де пройдуть мітинги, "Весна" пообіцяла назвати 23 вересня у своєму телеграм-каналі, а місця збору людей – у день акції, щоб "поліції було складніше підготуватися". 

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Рух закликає бути на мітингах "гучними і помітними", щоб протест побачили і почули оточуючі, "не віддавати поліції протестувальників" – відбивати тих, кого тягнуть до автозаків, але "не застосовувати сили до поліцейських".   

Передісторія:

Теми: Росіямобілізаціяакції
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