В России объявили новую акцию против мобилизации

Движение "Весна" призвало россиян выходить на новые акции против мобилизации 24 сентября – митинги планируют в 17:00 по всей России.

Источник: "Весна" в Twitter

Дословно "Весна": "Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 – по всей России. Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!".

⚡Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 — по всей России



Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!



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Детали: Сообщается, что "конечная цель акций – не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом".

"Весна" заявляет, что протест против мобилизации в "интересах миллионов сограждан", а "получить штраф или несколько суток ареста – лучше, чем похоронку".

Города, где пройдут митинги, "Весна" пообещала назвать 23 сентября в своем телеграм-канале, а места сбора людей – в день акции, чтобы "полиции было сложнее подготовиться".

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Движение призывает быть на митингах "громкими и заметными", чтобы протест увидели и услышали окружающие, "не отдавать полиции протестующих" – отбивать тех, кого тянут в автозаки, но "не применять насилие к полицейским".

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