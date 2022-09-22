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В России объявили новую акцию против мобилизации

Ирина БалачукЧетверг, 22 сентября 2022, 17:18
В России объявили новую акцию против мобилизации
Фото twitter.com/vesna_democrat

Движение "Весна" призвало россиян выходить на новые акции против мобилизации 24 сентября – митинги планируют в 17:00 по всей России.

Источник: "Весна" в Twitter

Дословно "Весна": "Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 – по всей России. Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!".

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Детали: Сообщается, что "конечная цель акций – не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом".

"Весна" заявляет, что протест против мобилизации в "интересах миллионов сограждан", а "получить штраф или несколько суток ареста – лучше, чем похоронку".

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Города, где пройдут митинги, "Весна" пообещала назвать 23 сентября в своем телеграм-канале, а места сбора людей – в день акции, чтобы "полиции было сложнее подготовиться".  

Движение призывает быть на митингах "громкими и заметными", чтобы протест увидели и услышали окружающие, "не отдавать полиции протестующих" – отбивать тех, кого тянут в автозаки, но "не применять насилие к полицейским".  

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Темы: Росcиямобилизацияакции
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