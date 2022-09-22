В России объявили новую акцию против мобилизации
Движение "Весна" призвало россиян выходить на новые акции против мобилизации 24 сентября – митинги планируют в 17:00 по всей России.
Источник: "Весна" в Twitter
Дословно "Весна": "Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 – по всей России. Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!".
⚡Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 — по всей России— Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 22, 2022
Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!
Тред 1/10 pic.twitter.com/Ch6oACZ1Fi
Детали: Сообщается, что "конечная цель акций – не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом".
"Весна" заявляет, что протест против мобилизации в "интересах миллионов сограждан", а "получить штраф или несколько суток ареста – лучше, чем похоронку".
Города, где пройдут митинги, "Весна" пообещала назвать 23 сентября в своем телеграм-канале, а места сбора людей – в день акции, чтобы "полиции было сложнее подготовиться".
Движение призывает быть на митингах "громкими и заметными", чтобы протест увидели и услышали окружающие, "не отдавать полиции протестующих" – отбивать тех, кого тянут в автозаки, но "не применять насилие к полицейским".
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
- В России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- 21 сентября в России прошли акции протеста против мобилизации, по данным правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, задержали по меньшей мере 1 176 человек.