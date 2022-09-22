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Обмін полоненими відбувався одночасно на 3 локаціях – омбудсмен

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 17:34
звільнені 21 вересня українські полонені, фото СБУ

Обмін військовополоненими між Україною й Росією 21 вересня відбувався одночасно на трьох локаціях.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Щодо цієї операції, вона була надскладна. Особисто президент брав у цьому участь.

Одночасно на трьох локаціях проводилися обміни. Один літак – це десять громадян іноземних держав, які вилетіли з Російської Федерації й полетіли до Об'єднаних Арабських Еміратів. Інший літак – це наших п'ять командирів із "Азовсталі" – полетіли до Туреччини.

І локація, де безпосередньо я брав участь – це Чернігівська область на кордоні з Білоруссю. Ми одночасно приймали 200 наших героїв та героїнь і передавали 55 військовополонених Російської Федерації".

Деталі: Лубінець зазначив, що "серед росіян були прихильники того, щоб цей обмін не стався".

За його словами, з українського боку на локації, де проводився обмін, очікувало 30 машин "швидкої допомоги".

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Омбудсмен також розповів, що багатьох зі звільнених чоловіків та жінок росіяни тримали в одиночних камерах, давали дуже мало їжі й практично не давали засобів особистої гігієни.

"За нашою інформацією, вчора наших героїв тримали шість годин із зав'язаними скотчем очима. Знаючи, що їх віддають, їх все одно тримали в автобусах із замотаними очима, нікуди не відпускали. Тільки після того, як уже розпочався процес, пізно ввечері їм нарешті дозволили зняти ці пов'язки", - сказав Лубінець.

Він також повідомив, що, за словами звільнених, жоден з них жодного разу за час перебування в полоні не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: обміномбудсменполонені
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