Обмен пленными происходил одновременно на 3 локациях – омбудсмен

Обмен военнопленными между Украиной и Россией 21 сентября проходил одновременно на трех локациях.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Что касается этой операции, она была сверхсложной. Лично президент участвовал в этом.

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Одновременно на трех локациях производились обмены. Один самолет – это десять граждан иностранных государств, которые вылетели из Российской Федерации и улетели в Объединенные Арабские Эмираты. Другой самолет – это пять командиров из "Азовстали" – полетели в Турцию.

И локация, где я непосредственно принимал участие – это Черниговская область на границе с Беларусью. Мы одновременно принимали 200 наших героев и героинь и передавали 55 военнопленных Российской Федерации".

Детали: Лубинец отметил, что "среди россиян были сторонники того, чтобы этот обмен не произошел".

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По его словам, с украинской стороны на локации, где проводился обмен, ожидало 30 машин скорой помощи.

Омбудсмен также рассказал, что многих освобожденных мужчин и женщин россияне держали в одиночных камерах, давали очень мало пищи и практически не давали средств личной гигиены.

"По нашей информации, вчера наших героев держали шесть часов с завязанными скотчем глазами. Зная, что их отдают, их все равно держали в автобусах с замотанными глазами, никуда не отпускали. Только после того, как уже начался процесс, поздно вечером им наконец-то разрешили снять эти повязки", - сказал Лубинец.

Он также сообщил, что, по словам освобожденных, ни один из них ни разу за время пребывания в плену не видел представителя Международного комитета Красного Креста.

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