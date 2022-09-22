Обмен пленными происходил одновременно на 3 локациях – омбудсмен
Обмен военнопленными между Украиной и Россией 21 сентября проходил одновременно на трех локациях.
Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона
Прямая речь: "Что касается этой операции, она была сверхсложной. Лично президент участвовал в этом.
Одновременно на трех локациях производились обмены. Один самолет – это десять граждан иностранных государств, которые вылетели из Российской Федерации и улетели в Объединенные Арабские Эмираты. Другой самолет – это пять командиров из "Азовстали" – полетели в Турцию.
И локация, где я непосредственно принимал участие – это Черниговская область на границе с Беларусью. Мы одновременно принимали 200 наших героев и героинь и передавали 55 военнопленных Российской Федерации".
Детали: Лубинец отметил, что "среди россиян были сторонники того, чтобы этот обмен не произошел".
По его словам, с украинской стороны на локации, где проводился обмен, ожидало 30 машин скорой помощи.
Омбудсмен также рассказал, что многих освобожденных мужчин и женщин россияне держали в одиночных камерах, давали очень мало пищи и практически не давали средств личной гигиены.
"По нашей информации, вчера наших героев держали шесть часов с завязанными скотчем глазами. Зная, что их отдают, их все равно держали в автобусах с замотанными глазами, никуда не отпускали. Только после того, как уже начался процесс, поздно вечером им наконец-то разрешили снять эти повязки", - сказал Лубинец.
Он также сообщил, что, по словам освобожденных, ни один из них ни разу за время пребывания в плену не видел представителя Международного комитета Красного Креста.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.