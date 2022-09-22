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Обмен пленными происходил одновременно на 3 локациях – омбудсмен

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 17:34
освобожденные 21 сентября украинские пленные, фото СБУ

Обмен военнопленными между Украиной и Россией 21 сентября проходил одновременно на трех локациях.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Что касается этой операции, она была сверхсложной. Лично президент участвовал в этом.

Одновременно на трех локациях производились обмены. Один самолет – это десять граждан иностранных государств, которые вылетели из Российской Федерации и улетели в Объединенные Арабские Эмираты. Другой самолет – это пять командиров из "Азовстали" – полетели в Турцию.

И локация, где я непосредственно принимал участие – это Черниговская область на границе с Беларусью. Мы одновременно принимали 200 наших героев и героинь и передавали 55 военнопленных Российской Федерации".

Детали: Лубинец отметил, что "среди россиян были сторонники того, чтобы этот обмен не произошел".

По его словам, с украинской стороны на локации, где проводился обмен, ожидало 30 машин скорой помощи.

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Омбудсмен также рассказал, что многих освобожденных мужчин и женщин россияне держали в одиночных камерах, давали очень мало пищи и практически не давали средств личной гигиены.

"По нашей информации, вчера наших героев держали шесть часов с завязанными скотчем глазами. Зная, что их отдают, их все равно держали в автобусах с замотанными глазами, никуда не отпускали. Только после того, как уже начался процесс, поздно вечером им наконец-то разрешили снять эти повязки", - сказал Лубинец.

Он также сообщил, что, по словам освобожденных, ни один из них ни разу за время пребывания в плену не видел представителя Международного комитета Красного Креста.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: обменомбудсменпленные
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