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Ко многим освобожденным пленным применяли очень жестокие пытки – Буданов

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 20:19
Кирилл Буданов (по центру) на брифинге в четверг, скриншот видео

Ко многим из освобожденных 21 сентября украинских пленных применялись очень жестокие виды пыток.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на брифинге об обмене пленными в четверг вечером

Прямая речь Буданова: "Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, которые физически более-менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, является достаточно большим... Ко многим из них (освобожденных – ред.) применялись очень жестокие виды пыток".

Детали: По словам Буданова, в этом вопросе нельзя сказать, что люди делились по определенным категориям.

"Это зависело в большинстве именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Оленовке – а может, и к счастью – а во многих различных учреждениях как на временно оккупированной территории, так и в РФ", – сказал он.

Буданов рассказал, что часть освобожденных пленных сейчас находится в больнице в Чернигове, а также в медицинских учреждениях Черниговщины.

Большинство из освобожденных нуждаются в лечении, и все они нуждаются в психологической реабилитации.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: пленныеобменразведка
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