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Рішення суду і заява: в СБУ розповіли, як обміняли Медведчука

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 20:54
Віктор Медведчук, фото з Facebook Зеленського

Обмін обвинуваченого в держзраді кума Володимира Путіна Віктора Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою.

Джерело: т.в.о голови СБУ Василь Малюк, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу щодо обміну полонених

Пряма мова Малюка: "У серпні поточного року відбулися відповідні законодавчі зміни, нам пішов законодавець назустріч.

Підставами (обміну – ред.) є заява безпосередньо Медведчука, а також рішення координаційного центру, який очолює Кирило Буданов. Від нього ініціативний лист отримав слідчий підрозділ СБУ, а також прокуратура.

В подальшому прокурор Генеральної прокуратури звертається з клопотанням до суду першої інстанції, де по суті слухається дана справа, суд приймає рішення. Що і відбулося позавчора і слугувало відповідною юридичною підставою для обміну, який ми вчора здійснили".

Деталі: У свою чергу, начальник ГУР Кирило Буданов "з точки зору розвідінформації" висловив думку, що Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ.

"Медведчук наданому етапі найбільше потрібен саме ФСБ, а не комусь конкретно. Це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут, взагалі фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ. Він їм конче потрібен. Це засіб і впливу, і відмивання коштів. Це і є головна причина, чому вони так за нього боролися", - вважає керівник ГУР.

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Разом з тим, голова Офісу президента Андрій Єрмак на питання, навіщо Росії Медведчук, висловив думку, що "це дуже потужний для них носій інформації".

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
  • Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".

Теми: МедведчукобмінРосіяполонені
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