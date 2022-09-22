Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рішення суду і заява: в СБУ розповіли, як обміняли Медведчука

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 20:54
Рішення суду і заява: в СБУ розповіли, як обміняли Медведчука
Віктор Медведчук, фото з Facebook Зеленського

Обмін обвинуваченого в держзраді кума Володимира Путіна Віктора Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою.

Джерело: т.в.о голови СБУ Василь Малюк, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу щодо обміну полонених

Пряма мова Малюка: "У серпні поточного року відбулися відповідні законодавчі зміни, нам пішов законодавець назустріч.

Реклама:

Підставами (обміну – ред.) є заява безпосередньо Медведчука, а також рішення координаційного центру, який очолює Кирило Буданов. Від нього ініціативний лист отримав слідчий підрозділ СБУ, а також прокуратура.

В подальшому прокурор Генеральної прокуратури звертається з клопотанням до суду першої інстанції, де по суті слухається дана справа, суд приймає рішення. Що і відбулося позавчора і слугувало відповідною юридичною підставою для обміну, який ми вчора здійснили".

Деталі: У свою чергу, начальник ГУР Кирило Буданов "з точки зору розвідінформації" висловив думку, що Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ.

ВІДЕО ДНЯ

"Медведчук наданому етапі найбільше потрібен саме ФСБ, а не комусь конкретно. Це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут, взагалі фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ. Він їм конче потрібен. Це засіб і впливу, і відмивання коштів. Це і є головна причина, чому вони так за нього боролися", - вважає керівник ГУР.

Разом з тим, голова Офісу президента Андрій Єрмак на питання, навіщо Росії Медведчук, висловив думку, що "це дуже потужний для них носій інформації".

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
  • Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".

Теми: МедведчукобмінРосіяполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: