Рішення суду і заява: в СБУ розповіли, як обміняли Медведчука

Обмін обвинуваченого в держзраді кума Володимира Путіна Віктора Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою.

Джерело: т.в.о голови СБУ Василь Малюк, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу щодо обміну полонених

Пряма мова Малюка: "У серпні поточного року відбулися відповідні законодавчі зміни, нам пішов законодавець назустріч.

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Підставами (обміну – ред.) є заява безпосередньо Медведчука, а також рішення координаційного центру, який очолює Кирило Буданов. Від нього ініціативний лист отримав слідчий підрозділ СБУ, а також прокуратура.

В подальшому прокурор Генеральної прокуратури звертається з клопотанням до суду першої інстанції, де по суті слухається дана справа, суд приймає рішення. Що і відбулося позавчора і слугувало відповідною юридичною підставою для обміну, який ми вчора здійснили".

Деталі: У свою чергу, начальник ГУР Кирило Буданов "з точки зору розвідінформації" висловив думку, що Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ.

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"Медведчук наданому етапі найбільше потрібен саме ФСБ, а не комусь конкретно. Це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут, взагалі фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ. Він їм конче потрібен. Це засіб і впливу, і відмивання коштів. Це і є головна причина, чому вони так за нього боролися", - вважає керівник ГУР.

Разом з тим, голова Офісу президента Андрій Єрмак на питання, навіщо Росії Медведчук, висловив думку, що "це дуже потужний для них носій інформації".

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