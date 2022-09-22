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Решение суда и заявление: в СБУ рассказали, как обменяли Медведчука

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 20:54
Решение суда и заявление: в СБУ рассказали, как обменяли Медведчука
Виктор Медведчук, фото с Facebook Зеленского

Обмен обвиняемого в госизмене кума Владимира Путина Виктора Медведчука происходил по решению суда и на основании написанного Медведчуком заявлению.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге по поводу обмена пленных

Прямая речь Малюка: "В августе текущего года произошли соответствующие законодательные изменения, нам пошел законодатель навстречу.

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Основаниями (обмена – ред.) являются заявление непосредственно Медведчука, а также решение координационного центра, который возглавляет Кирилл Буданов. От него инициативное письмо получило следственное подразделение СБУ, а также прокуратура.

В дальнейшем прокурор Генеральной прокуратуры обращается с ходатайством в суд первой инстанции, где по сути слушается данное дело, суд принимает решение. Что и произошло позавчера и послужило соответствующим юридическим основанием для обмена, который мы вчера осуществили".

Детали: В свою очередь, начальник ГУР Кирилл Буданов "с точки зрения развединформации" выразил мнение, что Медведчук больше всего нужен Федеральной службе безопасности РФ.

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"Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно ФСБ, а не кому-то конкретно. Это лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей здесь, вообще финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета ФСБ. Он им очень нужен. Это средство и влияния, и отмывания средств. Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", - считает руководитель ГУР.

Вместе с тем, глава Офиса президента Андрей Ермак на вопрос, зачем России Медведчук, высказал мнение, что "это очень мощный для них носитель информации".  

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
  • Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".

Темы: МедведчукобменРосcияпленные
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