Решение суда и заявление: в СБУ рассказали, как обменяли Медведчука
Обмен обвиняемого в госизмене кума Владимира Путина Виктора Медведчука происходил по решению суда и на основании написанного Медведчуком заявлению.
Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге по поводу обмена пленных
Прямая речь Малюка: "В августе текущего года произошли соответствующие законодательные изменения, нам пошел законодатель навстречу.
Основаниями (обмена – ред.) являются заявление непосредственно Медведчука, а также решение координационного центра, который возглавляет Кирилл Буданов. От него инициативное письмо получило следственное подразделение СБУ, а также прокуратура.
В дальнейшем прокурор Генеральной прокуратуры обращается с ходатайством в суд первой инстанции, где по сути слушается данное дело, суд принимает решение. Что и произошло позавчера и послужило соответствующим юридическим основанием для обмена, который мы вчера осуществили".
Детали: В свою очередь, начальник ГУР Кирилл Буданов "с точки зрения развединформации" выразил мнение, что Медведчук больше всего нужен Федеральной службе безопасности РФ.
"Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно ФСБ, а не кому-то конкретно. Это лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей здесь, вообще финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета ФСБ. Он им очень нужен. Это средство и влияния, и отмывания средств. Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", - считает руководитель ГУР.
Вместе с тем, глава Офиса президента Андрей Ермак на вопрос, зачем России Медведчук, высказал мнение, что "это очень мощный для них носитель информации".
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
- Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".