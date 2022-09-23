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На оккупированных территориях нет никаких "референдумов" - ОПУ

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 10:40
На оккупированных территориях нет никаких референдумов - ОПУ
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандистским шоу" проведение марионетками Кремля псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса, Херсонской области, Запорожье.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Еще раз о важном. Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действа под названием "референдум".

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Детали: По его словам, так называемые "референдумы" представляют собой лишь "пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации".

Он отметил, что это территория Украины, которая требует немедленного освобождения.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 сентября марионетки Кремля объявили о начале проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса, Луганщины, Херсонщины, Запорожья.
  • 19 сентября в Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • Североатлантический совет выпустил заявление с осуждением планов проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины и обещанием продолжать оказывать поддержку Киеву.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выбрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и снова пригрозив применением оружия массового уничтожения.

Темы: войнареферендумУкраинаРосcия
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