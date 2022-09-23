На оккупированных территориях нет никаких "референдумов" - ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандистским шоу" проведение марионетками Кремля псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса, Херсонской области, Запорожье.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Еще раз о важном. Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действа под названием "референдум".

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Детали: По его словам, так называемые "референдумы" представляют собой лишь "пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации".

Он отметил, что это территория Украины, которая требует немедленного освобождения.

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