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Лукашенко запевняє, що мобілізації в Білорусі не буде

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 11:50
Лукашенко запевняє, що мобілізації в Білорусі не буде
Олекссандр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що в країні не буде оголошено мобілізацію.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Не буде ніякої мобілізації. Ми не збираємося мобілізовувати. Це брехня".

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Деталі: За його словам, говорять про можливу мобілізацію лише опоненти. Однак, каже він, Білорусь обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби терактів.

Щоб попередити загрози, в країні проводяться військові навчання, у тому числі за участю так званого народного ополчення.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 вересня Лукашенко заявив, що через країну по російських військах не буде нанесений удар, закликав "прикрити" кордони з Україною, та за необхідності піднімати по тривозі військові форсування.
  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
  • 21 вересня державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, який знаходився у Москві, також переконував, що діюча влада в країні не буде оголошувати мобілізацію.

Теми: Білорусьмобілізаціявійна
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