Лукашенко запевняє, що мобілізації в Білорусі не буде

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що в країні не буде оголошено мобілізацію.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Не буде ніякої мобілізації. Ми не збираємося мобілізовувати. Це брехня".

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Деталі: За його словам, говорять про можливу мобілізацію лише опоненти. Однак, каже він, Білорусь обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби терактів.

Щоб попередити загрози, в країні проводяться військові навчання, у тому числі за участю так званого народного ополчення.

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