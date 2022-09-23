Лукашенко запевняє, що мобілізації в Білорусі не буде
П'ятниця, 23 вересня 2022, 11:50
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що в країні не буде оголошено мобілізацію.
Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"
Пряма мова Лукашенка: "Не буде ніякої мобілізації. Ми не збираємося мобілізовувати. Це брехня".
Деталі: За його словам, говорять про можливу мобілізацію лише опоненти. Однак, каже він, Білорусь обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби терактів.
Щоб попередити загрози, в країні проводяться військові навчання, у тому числі за участю так званого народного ополчення.
Що було раніше:
- 20 вересня Лукашенко заявив, що через країну по російських військах не буде нанесений удар, закликав "прикрити" кордони з Україною, та за необхідності піднімати по тривозі військові форсування.
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
- 21 вересня державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, який знаходився у Москві, також переконував, що діюча влада в країні не буде оголошувати мобілізацію.
ВІДЕО ДНЯ