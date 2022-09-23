Лукашенко уверяет, что мобилизации в Беларуси не будет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что в стране не будет объявлена мобилизация.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это ложь".

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Детали: По его словам, говорят о возможной мобилизации только оппоненты. Однако, говорит он, Беларусь обязательно будет реагировать на возможные угрозы, попытки терактов.

Чтобы предупредить угрозы, в стране проводятся военные учения, в том числе с участием так называемого народного ополчения.

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