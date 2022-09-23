ЗСУ зупинили спроби окупантів переміститися через Дніпро на Херсонщині – звіт ОВА

У Херсонській області Збройні сили України минулої доби зупинили спроби російських підрозділів перетнути Дніпро, проїхати Каховською дамбою та переплисти баржею з Херсона.

Джерело: дані ОВА про ситуацію в регіонах станом на ранок 23 вересня

Дослівно: "ЗСУ зупинили спроби окупантів переміститися через Дніпро, вогневим контролем було зупинено їхні намагання проїхати Каховською дамбою та переплисти баржею з Херсона".

Деталі: Українська авіація завдала 21 удар, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 280 вогневих завдань.

Зокрема, уражено командні пункти в Херсоні, пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів, райони скупчення озброєння, техніки і живої сили ворога.

За інформацією ОК "Південь", морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 в районі Костромки. Також знищено два БпЛА "Орлан-10".

Більше деталей: У Запоріжжі близько опівночі знову були прильоти ворожих ракет: окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ

На Чернігівщині й Сумщині ніч без обстрілів, але за минулу добу – два обстріли Новгород-Сіверського району Чернігівщини, 11 обстрілів 10 прикордонних громад Сумщини. На Сумщині поранено 4 мирних мешканця, пошкоджені два десятки будинків та 7 автомобілів, два підприємства, школа, садочок та сільський будинок культури.

Харківщина: в четвер ворог масовано обстрілював Куп'янськ і Куп'янський район. У Куп'янську поранено 3 людей, в тому числі 2 дітей – хлопчик і дівчинка по 7 років. У Куп'янському районі поранено 4 людини. В Харківському районі загинула 1 людина. Двоє людей підірвалися на міні в Чугуївському районі, вони госпіталізовані.

Дніпропетровщина: росіяни знову обстріляли Нікопольський район.

Миколаївщина: вночі у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо: уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада, тривають обстріли населених пунктів Широківської громади.

На Луганщині й Донеччині тривають активні бойові дії.

У Донецькій області вночі був обстріл с. Гостре Курахівської громади. Зруйновано житловий будинок, одна людина поранена. Також обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки.

В четвер ввечері росіяни вдарили з С300 по Слов'янську. Без жертв.

Ракетний удар по Торецьку пошкодив 9-поверхівку.

Загалом по області за добу 7 загиблих, 17 поранених цивільних.