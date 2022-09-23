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ВСУ остановили попытки оккупантов переместиться через Днепр на Херсонщине – отчет ОВА

Елена РощинаПятница, 23 сентября 2022, 13:59

В Херсонской области Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки остановили попытки российских подразделений пересечь Днепр, проехать по Каховской дамбе и переплыть на барже из Херсона.

Источник: данные ОВА о ситуации в регионах по состоянию на утро 23 сентября

Дословно: "ВСУ остановили попытки оккупантов переместиться через Днепр, огненным контролем были остановлены их попытки проехать по Каховской дамбе и переплыть на барже из Херсона".

Детали: Украинская авиация нанесла 21 удар, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач.

В частности, поражены командные пункты в Херсоне, пункты управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склады боеприпасов, районы скопления вооружения, техники и живой силы врага.

По информации ОК "Юг", морские пехотинцы уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в районе Костромки. Также уничтожены два БПЛА "Орлан-10".

Больше деталей: В Запорожье около полуночи снова были прилеты вражеских ракет: оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов. Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

ВИДЕО ДНЯ

В Черниговской и Сумской областях ночь была без обстрелов, но за минувшие сутки – два обстрела Новгород-Северского района Черниговщины, 11 обстрелов 10 пограничных общин Сумщины. На Сумщине ранены 4 мирных жителя, повреждены два десятка домов и 7 автомобилей, два предприятия, школа, садик и сельский дом культуры.

Харьковская область: в четверг враг массированно обстреливал Купянск и Купянский район. В Купянске ранены 3 человека, в том числе 2 детей – мальчик и девочка по 7 лет. В Купянском районе ранены 4 человека. В Харьковском районе погиб 1 человек. Два человека подорвались на мине в Чугуевском районе, они госпитализированы.

Днепропетровская область: россияне снова обстреляли Никопольский район.

Николаевская область: ночью в Николаеве раздавались взрывы. Предварительно: поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры. Также повреждены частные дома, водопровод и электросети. Подробная информация уточняется.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская община, продолжаются обстрелы населенных пунктов Широковской общины.

В Луганской и Донецкой областях продолжаются активные боевые действия.

В Донецкой области ночью был обстрел с. Острое (Гостре) Кураховской общины. Разрушен жилой дом, один человек ранен. Также обстрелы Марьинки, Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки.

В четверг вечером россияне ударили из С-300 по Славянску. Без жертв.

Ракетный удар по Торецку повредил 9-этажку.

В общей сложности по области за сутки 7 погибших, 17 раненых гражданских.

Данные о погибших за 22.09.2022
Данные о погибших за 22.09.2022
TELEGRAM КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО, ОПУ

Темы: войнаХерсонская областьХерсон
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