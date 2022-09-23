Ердоган натякнув, що Туреччина передала Медведчука Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що саме в його країні відбувався обмін Віктора Медведчука і що його вже передали Росії.

Джерело: Ердоган, чиї слова цитує турецьке інформагентство Anadolu

Пряма мова Ердогана: "200 осіб, звільнених у рамках обміну полоненими між РФ і Україною - гості Туреччини. Серед осіб була одна людина, на видачі якої наполягала Росія, і її передано РФ".

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Передісторія: