Ердоган натякнув, що Туреччина передала Медведчука Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що саме в його країні відбувався обмін Віктора Медведчука і що його вже передали Росії.

Джерело: Ердоган, чиї слова цитує турецьке інформагентство Anadolu

Пряма мова Ердогана: "200 осіб, звільнених у рамках обміну полоненими між РФ і Україною - гості Туреччини. Серед осіб була одна людина, на видачі якої наполягала Росія, і її передано РФ".

Передісторія:

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.

Обмін проходив одночасно на трьох локаціях - в ОАЕ, Туреччині та Україні.

Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, де зараз перебуває кум Путіна Медведчук.