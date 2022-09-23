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Ердоган натякнув, що Туреччина передала Медведчука Росії

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 15:11
Ердоган натякнув, що Туреччина передала Медведчука Росії
Реджеп Таїп Ердоган, Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що саме в його країні відбувався обмін Віктора Медведчука і що його вже передали Росії.

Джерело: Ердоган, чиї слова цитує турецьке інформагентство Anadolu

Пряма мова Ердогана: "200 осіб, звільнених у рамках обміну полоненими між РФ і Україною - гості Туреччини. Серед осіб була одна людина, на видачі якої наполягала Росія, і її передано РФ".

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Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.
  • Обмін проходив одночасно на трьох локаціях - в ОАЕ, Туреччині та Україні.
  • Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, де зараз перебуває кум Путіна Медведчук.

Теми: МедведчукРосіяТуреччинаобмін
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