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Эрдоган намекнул, что Турция передала Медведчука России

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 15:11
Эрдоган намекнул, что Турция передала Медведчука России
Реджеп Тайип Эрдоган, Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что именно в его стране происходил обмен Виктора Медведчука и что его уже передали России.

Источник: Эрдоган, чьи слова цитирует турецкое информагентство Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "200 человек, освобожденных в рамках обмена пленными между РФ и Украиной - гости Турции. В числе лиц был один человек, на выдаче которого настаивала Россия, и он передан РФ".

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Предыстория:

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Обмен проходил одновременно на трех локациях – в ОАЭ, Турции и Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится кум Путина Медведчук.

Темы: МедведчукРосcияТурцияобмен
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