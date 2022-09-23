Эрдоган намекнул, что Турция передала Медведчука России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что именно в его стране происходил обмен Виктора Медведчука и что его уже передали России.

Источник: Эрдоган, чьи слова цитирует турецкое информагентство Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "200 человек, освобожденных в рамках обмена пленными между РФ и Украиной - гости Турции. В числе лиц был один человек, на выдаче которого настаивала Россия, и он передан РФ".

Реклама:

Предыстория:

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Обмен проходил одновременно на трех локациях – в ОАЭ, Турции и Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится кум Путина Медведчук.