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У Кремлі нібито не знають, де зараз Медведчук

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 вересня 2022, 13:11
У Кремлі нібито не знають, де зараз Медведчук
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи спілкувався Володимир Путін зі своїм обміняним 21 вересня кумом Віктором Медведчуком.

Джерело: Пєсков на брифінгу в п'ятницю, пишуть Інтерфакс і РИА Новости

Деталі: "Не маю такої інформації", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

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У нього спитали, чи знають у Кремлі, де зараз перебуває Медведчук. "Ні", - відповів Пєсков.

Прессекретаря також запитали, чи може він підтвердити інформацію про те, що обмін Медведчука дійсно відбувся.

"Я не коментую. Не даю інформацію по темі обміну", - сказав Пєсков.

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Водночас, за його словами, "можна тільки вітати" обмін російських військових.

Пряма мова Пєскова: "Кожен обмін – це результат дуже-дуже складної роботи, дуже кропіткої, складної, активної роботи. У будь-якому разі можна тільки вітати повернення людей із катівень київського режиму, особливо наших хлопців".

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
  • Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".
  • 22 вересня т.в.о голови СБУ Василь Малюк розповів, що обмін Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою.

Теми: МедведчукПутінРосіяобмін
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