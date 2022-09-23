У Кремлі нібито не знають, де зараз Медведчук

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи спілкувався Володимир Путін зі своїм обміняним 21 вересня кумом Віктором Медведчуком.

Джерело: Пєсков на брифінгу в п'ятницю, пишуть Інтерфакс і РИА Новости

Деталі: "Не маю такої інформації", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

У нього спитали, чи знають у Кремлі, де зараз перебуває Медведчук. "Ні", - відповів Пєсков.

Прессекретаря також запитали, чи може він підтвердити інформацію про те, що обмін Медведчука дійсно відбувся.

"Я не коментую. Не даю інформацію по темі обміну", - сказав Пєсков.

Водночас, за його словами, "можна тільки вітати" обмін російських військових.

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Пряма мова Пєскова: "Кожен обмін – це результат дуже-дуже складної роботи, дуже кропіткої, складної, активної роботи. У будь-якому разі можна тільки вітати повернення людей із катівень київського режиму, особливо наших хлопців".

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