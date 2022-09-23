У Кремлі нібито не знають, де зараз Медведчук
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи спілкувався Володимир Путін зі своїм обміняним 21 вересня кумом Віктором Медведчуком.
Джерело: Пєсков на брифінгу в п'ятницю, пишуть Інтерфакс і РИА Новости
Деталі: "Не маю такої інформації", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.
У нього спитали, чи знають у Кремлі, де зараз перебуває Медведчук. "Ні", - відповів Пєсков.
Прессекретаря також запитали, чи може він підтвердити інформацію про те, що обмін Медведчука дійсно відбувся.
"Я не коментую. Не даю інформацію по темі обміну", - сказав Пєсков.
Водночас, за його словами, "можна тільки вітати" обмін російських військових.
Пряма мова Пєскова: "Кожен обмін – це результат дуже-дуже складної роботи, дуже кропіткої, складної, активної роботи. У будь-якому разі можна тільки вітати повернення людей із катівень київського режиму, особливо наших хлопців".
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
- Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
- Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".
- 22 вересня т.в.о голови СБУ Василь Малюк розповів, що обмін Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою.