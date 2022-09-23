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У Кремлі нібито не знають, де зараз Медведчук

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 вересня 2022, 13:11
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи спілкувався Володимир Путін зі своїм обміняним 21 вересня кумом Віктором Медведчуком.

Джерело: Пєсков на брифінгу в п'ятницю, пишуть Інтерфакс і РИА Новости

Деталі: "Не маю такої інформації", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

У нього спитали, чи знають у Кремлі, де зараз перебуває Медведчук. "Ні", - відповів Пєсков.

Прессекретаря також запитали, чи може він підтвердити інформацію про те, що обмін Медведчука дійсно відбувся.

"Я не коментую. Не даю інформацію по темі обміну", - сказав Пєсков.

Водночас, за його словами, "можна тільки вітати" обмін російських військових.

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Пряма мова Пєскова: "Кожен обмін – це результат дуже-дуже складної роботи, дуже кропіткої, складної, активної роботи. У будь-якому разі можна тільки вітати повернення людей із катівень київського режиму, особливо наших хлопців".

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
  • Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".
  • 22 вересня т.в.о голови СБУ Василь Малюк розповів, що обмін Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою.

Теми: МедведчукПутінРосіяобмін
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