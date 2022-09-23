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У Генштабі ЗСУ розповіли, куди Росія планує направити мобілізованих

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 вересня 2022, 15:17
У Генштабі ЗСУ розповіли, куди Росія планує направити мобілізованих
Олексій Громов на брифінгу 23 вересня, скріншот відео

У Генштабі ЗСУ вважають, що на першому етапі часткової мобілізації росіяни планують доукомплектувати свої з’єднання та військові частини, що воюють в Україні, а також частина сил може піти на доукомплектування прикордонної служби.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу у п’ятницю

Пряма мова: "Згідно мобілізаційних планів Росії, мобілізації підлягатимуть близько 300 тисяч осіб. За попередніми оцінками, призов відбудеться як найменше у два етапи, може бути більше.

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На першому етапі, імовірно протягом місяця-півтора, противник планує доукомплектувати до повного штату свої з’єднання та військові частини, що залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування прикордонної служби Федеральної служби безпеки противника для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які задіяні на прикритті державного кордону з нашою країною".

Деталі: За словами Громова, найбільшу частину тих, хто підлягатиме мобілізації, становитимуть посадові особи сержантського та рядового складу, а також молодші офіцери. "Це категорія, яка найбільше понесла втрат у ворога", – пояснив він.

"В подальшому не виключається, що протягом другого етапу противник продовжить виконувати свої заходи мобілізації, буде створена відповідна низка загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня, відповідний комплект підрозділів ракетних військ і артилерії. Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника на даний час немає, а їх підготовка буде займати тривалий час. Тому насамперед противник зосередив свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії", – сказав представник Генштабу.

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Він зазначив, що, за даними української розвідки, поспішність Кремля щодо оголошення часткової мобілізації є наслідком зростання ряду внутрішніх і зовнішніх загроз режиму Путіна.

"Насамперед це неспроможність діючої російської влади досягти анонсованих цілей "спеціальної військової операції", зростаюча підтримка України країнами Заходу та збереження курсу нашої держави на вступ до НАТО, а також загострення в Росії соціально-економічних проблем та посилення санкційного тиску на РФ", – сказав Громов.

Він також запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. "Що 300 тисяч, що інші – Україна переможе", – підкреслив представник Генштабу.

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.

Теми: ГенштабРосіямобілізація
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