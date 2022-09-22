Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 вересня 2022, 14:56
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ
Фото: Міноборони РФ

Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб, повідомило джерело в адміністрації президента "Новой газете. Европа".

Джерело: "Новая газета. Европа", російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"

Деталі: Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.

Реклама:

"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.

Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".

За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам "РИА "Новости" назвав "брехнею" інформацію про те, що у пункті №7 указу йдеться про можливість мобілізації 1 млн громадян, які підлягають призову. "Це брехня", - заявив Пєсков.

Передісторія

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.
  • Після оголошеної часткової мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти часткової мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.

Теми: війнаРосіямобілізаціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: