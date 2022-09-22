Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ
Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб, повідомило джерело в адміністрації президента "Новой газете. Европа".
Джерело: "Новая газета. Европа", російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"
Деталі: Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.
"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.
Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".
За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам "РИА "Новости" назвав "брехнею" інформацію про те, що у пункті №7 указу йдеться про можливість мобілізації 1 млн громадян, які підлягають призову. "Це брехня", - заявив Пєсков.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.
- Після оголошеної часткової мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
- В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти часткової мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.