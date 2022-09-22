Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ

Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб, повідомило джерело в адміністрації президента "Новой газете. Европа".

Джерело: "Новая газета. Европа", російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"

Деталі: Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.

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"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.

Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".

За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам "РИА "Новости" назвав "брехнею" інформацію про те, що у пункті №7 указу йдеться про можливість мобілізації 1 млн громадян, які підлягають призову. "Це брехня", - заявив Пєсков.

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