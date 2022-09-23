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В Генштабе ВСУ рассказали, куда Россия планирует направить мобилизованных

Катерина ТищенкоПятница, 23 сентября 2022, 15:17
В Генштабе ВСУ рассказали, куда Россия планирует направить мобилизованных
Алексей Громов на брифинге 23 сентября, скриншот видео

В Генштабе ВСУ считают, что на первом этапе частичной мобилизации россияне планируют доукомплектовать свои соединения и воинские части, воюющие в Украине, а также часть сил может пойти на доукомплектование пограничной службы.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Согласно мобилизационным планам России, мобилизации подлежат около 300 тысяч человек. По предварительным оценкам, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше.

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На первом этапе, предположительно в течение месяца-полтора, противник планирует доукомплектовать до полного штата свои соединения и воинские части, привлеченные к ведению боевых действий на территории Украины. Также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование пограничной службы Федеральной службы безопасности противника для высвобождения личного состава подразделений вооруженных сил, задействованных на прикрытии государственной границы с нашей страной".

Детали: По словам Громова, наибольшую часть тех, кто будет подлежать мобилизации, составят должностные лица сержантского и рядового состава, а также младшие офицеры. "Это категория, которая больше всего понесла потерь у врага", - пояснил он.

"В дальнейшем не исключается, что в течение второго этапа противник продолжит выполнять свои меры мобилизации, будет создан соответствующий ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии. Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии", - сказал представитель Генштаба.

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Он отметил, что, по данным украинской разведки, поспешность Кремля в объявлении частичной мобилизации является следствием роста ряда внутренних и внешних угроз режиму Путина.

"Прежде всего это неспособность действующей российской власти достичь анонсированных целей "специальной военной операции", растущая поддержка Украины странами Запада и сохранение курса нашего государства на вступление в НАТО, а также обострение в России социально-экономических проблем и усиление санкционного давления на РФ", - сказал Громов.

Он также заверил, что ВСУ готовы к любому развитию событий. "Что 300 тысяч, что другие – Украина победит", - подчеркнул представитель Генштаба.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • После объявленной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.

Темы: ГенштабРосcиямобилизация
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