Воздушные силы сбили над морем многоцелевой ударный иранский беспилотник

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили на южном направлении многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, представитель Юрий Игнат в комментарии УП

Дословно: "Впервые в Украине 23 сентября зенитчиками воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения".

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Детали: На видео, обнародованном ПС ВСУ, видно, как украинские военные "берут на абордаж" подбитый российский БПЛА.

В отличие от иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые являются барражирующими боеприпасами (40 кг - взрывчатки -ред.), этот БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства этого дрона приходится на 2017 год.

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Mohajer-6 (Мохаджер-6) имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость - 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальную высоту полета 5400 м.

В комментарии "Украинской правде" спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в последнее время враг несколько снизил использование разведывательных дронов и более интенсивно использует ударные - иранского производства.

Что предшествовало: 23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили вражеский штурмовик СУ-25, а также 6 российских дронов-камикадзе иранского производства.

22 сентября зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства в небе над Николаевской областью.

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