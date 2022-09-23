Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы сбили над морем многоцелевой ударный иранский беспилотник

Валентина РоманенкоПятница, 23 сентября 2022, 21:18

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили на южном направлении многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, представитель Юрий Игнат в комментарии УП

Дословно: "Впервые в Украине 23 сентября зенитчиками воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения".

Детали: На видео, обнародованном ПС ВСУ, видно, как украинские военные "берут на абордаж" подбитый российский БПЛА.

В отличие от иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые являются барражирующими боеприпасами (40 кг - взрывчатки -ред.), этот БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства этого дрона приходится на 2017 год.

Mohajer-6 (Мохаджер-6) имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость - 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальную высоту полета 5400 м.

ВИДЕО ДНЯ

В комментарии "Украинской правде" спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в последнее время враг несколько снизил использование разведывательных дронов и более интенсивно использует ударные - иранского производства.

Что предшествовало: 23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили вражеский штурмовик СУ-25, а также 6 российских дронов-камикадзе иранского производства.

22 сентября зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства в небе над Николаевской областью.

Читайте также: В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT

фотоСБУ установила личность командира россиян, который приказывал пытать украинцев в Херсоне

фотоОбстрел Запорожья: количество раненых возросло до 9, люди ночевали в автобусе

Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW

Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"

Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
ВСУ за сутки уничтожили семь БПЛА врага, в том числе иранские Shahed
Воздушные силы сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе врага
Авиация ВСУ продолжает уничтожать ПВО противника американскими ракетами HARM
Последние новости
12:07
Тело военного с сине-желтым браслетом на руке передали для захоронения
11:59
Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT
11:42
"Зерновая инициатива": еще восемь судов отправятся с агропродукцией
11:27
Байден пригрозил РФ дополнительными наказаниями за псевдореферендумы
11:15
"Зализываем раны и в строй": парамедик Пташка опубликовала первое сообщение после плена
11:14
"Референдум": на Луганщине "голосуют" даже погибшие - ОВА
10:54
Европейская промышленность сворачивается из-за высоких цен на энергоносители
10:38
ЕС требует от ООН обнародовать отчет о повреждении инфраструктуры в Украине
10:26
На Харьковщине двое грибников подорвались на минах – ОВА
10:22
фотоСБУ установила личность командира россиян, который приказывал пытать украинцев в Херсоне
Все новости...