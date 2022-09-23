Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Абрамович був посередником на переговорах про обмін полоненими - Bloomberg

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 22:26
РОМАН АБРАМОВИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наприкінці серпня в рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною та Росією, повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Після обміну, за даними британських ЗМІ, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії, і вручив їм айфони, щоб вони могли зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому.

Пресслужба самого російського олігарха не відповіла на прохання про коментар щодо участі Абрамовича у посередництві.

На брифінгу за результатами обміну полоненими керівник ГУР МОУ Кирило Буданов не відповів на питання УП щодо участі Абрамовича в обміні полоненими.

"На жаль, я не можу прямо відповісти на ваші питання по одній простій причині: якщо я на даному етапі розкрию всі подробиці, всі комунікаційні лінії та особистості людей, з якими ми працюємо, які працюють на нас, наступні операції в нас можуть не вийти", - сказав Буданов.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Раніше британське видання The Times зі своїх джерел розповіло, що Абрамович брав активну участь як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема особисто возив записку від президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна в Москву.
  • У квітні Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, приїжджав до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.
  • Російський президент Володимир Путін заявив 12 квітня, що переговори з Україною зайшли в глухий кут

Теми: війнаРосіяУкраїнаполонені
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін особисто не дозволив військам відступити з Херсона – NYT

фотоСБУ встановила особу командира росіян, який наказував катувати українців у Херсоні

фотоОбстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 9, люди ночували в автобусі

Різні умови мобілізації в регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії – ISW

Зеленський: "Я шокований. Ізраїль нам нічого не дав"

Україна позбавила посла Ірану акредитації через удари іранських безпілотників

Усі новини...
війна
Дніпропетровщина: російський дрон-камікадзе впав на подвір'я – 6 постраждалих
Україна позбавила посла Ірану акредитації через удари іранських безпілотників
Блінкен застеріг Китай від підтримки війни РФ проти України
Останні новини
13:22
відеоОзброєні окупанти ходять по квартирах на Запоріжжі, шукають людей на "референдум"
13:03
На Житомирщині засудили чоловіка, який вбив двох собак задля приготування
13:00
Німецький політик: Для Путіна біженці з України є частиною стратегії війни
12:42
Глава Якутії вимагає повернути додому тих, кого мобілізували "помилково"
12:38
Франція встановить мінімальну плату за доставку книг, замовлених онлайн
12:25
фотоРосіяни обстріляли Марганець, декілька цивільних у лікарні
12:17
Байден відібрав в Афганістану статус основного союзника за межами НАТО
12:07
Тіло військового з синьо-жовтим браслетом на руці передали для поховання
11:59
Путін особисто не дозволив військам відступити з Херсона – NYT
11:42
"Зернова ініціатива": ще вісім суден відправляться з агропродукцією
Усі новини...