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Абрамович був посередником на переговорах про обмін полоненими - Bloomberg

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 22:26
Абрамович був посередником на переговорах про обмін полоненими - Bloomberg
РОМАН АБРАМОВИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наприкінці серпня в рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною та Росією, повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Після обміну, за даними британських ЗМІ, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії, і вручив їм айфони, щоб вони могли зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому.

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Пресслужба самого російського олігарха не відповіла на прохання про коментар щодо участі Абрамовича у посередництві.

На брифінгу за результатами обміну полоненими керівник ГУР МОУ Кирило Буданов не відповів на питання УП щодо участі Абрамовича в обміні полоненими.

"На жаль, я не можу прямо відповісти на ваші питання по одній простій причині: якщо я на даному етапі розкрию всі подробиці, всі комунікаційні лінії та особистості людей, з якими ми працюємо, які працюють на нас, наступні операції в нас можуть не вийти", - сказав Буданов.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Раніше британське видання The Times зі своїх джерел розповіло, що Абрамович брав активну участь як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема особисто возив записку від президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна в Москву.
  • У квітні Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, приїжджав до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.
  • Російський президент Володимир Путін заявив 12 квітня, що переговори з Україною зайшли в глухий кут

Теми: війнаРосіяУкраїнаполонені
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