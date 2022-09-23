Абрамович був посередником на переговорах про обмін полоненими - Bloomberg

Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наприкінці серпня в рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною та Росією, повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Після обміну, за даними британських ЗМІ, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії, і вручив їм айфони, щоб вони могли зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому.

Пресслужба самого російського олігарха не відповіла на прохання про коментар щодо участі Абрамовича у посередництві.

На брифінгу за результатами обміну полоненими керівник ГУР МОУ Кирило Буданов не відповів на питання УП щодо участі Абрамовича в обміні полоненими.

"На жаль, я не можу прямо відповісти на ваші питання по одній простій причині: якщо я на даному етапі розкрию всі подробиці, всі комунікаційні лінії та особистості людей, з якими ми працюємо, які працюють на нас, наступні операції в нас можуть не вийти", - сказав Буданов.

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