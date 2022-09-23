Абрамович був посередником на переговорах про обмін полоненими - Bloomberg
Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наприкінці серпня в рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною та Росією, повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Після обміну, за даними британських ЗМІ, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії, і вручив їм айфони, щоб вони могли зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому.
Пресслужба самого російського олігарха не відповіла на прохання про коментар щодо участі Абрамовича у посередництві.
На брифінгу за результатами обміну полоненими керівник ГУР МОУ Кирило Буданов не відповів на питання УП щодо участі Абрамовича в обміні полоненими.
"На жаль, я не можу прямо відповісти на ваші питання по одній простій причині: якщо я на даному етапі розкрию всі подробиці, всі комунікаційні лінії та особистості людей, з якими ми працюємо, які працюють на нас, наступні операції в нас можуть не вийти", - сказав Буданов.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
- Раніше британське видання The Times зі своїх джерел розповіло, що Абрамович брав активну участь як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема особисто возив записку від президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна в Москву.
- У квітні Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, приїжджав до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.
- Російський президент Володимир Путін заявив 12 квітня, що переговори з Україною зайшли в глухий кут.