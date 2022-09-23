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Зеленський розповів про деокуповані території і порадив мешканцям, як вони можуть допомогти ЗСУ

Ірина БалачукП'ятниця, 23 вересня 2022, 23:44
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку контрнаступу у вересні на сході ЗСУ уже звільнили близько 400 населених пунктів, і закликав жителів окупованих територій допомогти захисникам деокупувати ще більше українських міст і сіл.

Джерело: президент під час відеозвернення увечері 23 вересня

Пряма мова Зеленського: "Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цього відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше".

Деталі: Президент закликав мешканців тимчасово окупованих територій передавати українським спецслужбам усі дані про організаторів псевдореферендумів, про російську мобілізацію і загалом про російську армію.

А також допомагати тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми.

"Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що 23 вересня зенітники повітряних командувань "Схід" та "Південь" та протиповітряна оборона Військово-Морських сил знищили 8 російських безпілотників іранського виробництва.

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Крім того, сили повітряного командування "Центр" збили на півдні України російський штурмовик і гвинтокрил.  

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Теми: Зеленськийдеокупаціябезпілотникиавіа
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