Зеленский рассказал о деоккупированных территориях и посоветовал жителям, как они могут помочь ВСУ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала контрнаступления в сентябре на востоке ВСУ уже освободили около 400 населенных пунктов, и призвал жителей оккупированных территорий помочь защитникам деоккупировать еще больше украинских городов и сел.
Источник: президент во время видеообращения вечером 23 сентября
Прямая речь Зеленского: "С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождено около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше".
Детали: Президент призвал жителей временно оккупированных территорий передавать украинским спецслужбам все данные об организаторах псевдореферендумов, о российской мобилизации и вообще о российской армии.
А также помогать тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми.
"Украина вернется на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей", – подчеркнул президент.
Зеленский также сообщил, что 23 сентября зенитчики воздушных командований "Восток" и "Юг" и противовоздушная оборона Военно-Морских сил уничтожили 8 российских беспилотников иранского производства.
Кроме того, силы воздушного командования "Центр" сбили на юге Украины российский штурмовик и вертолет.
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Предыстория:
- 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с 6 сентября в Харьковской области украинским войскам удалось освободить около 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек.
- 23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили вражеский штурмовик СУ-25, а также 6 российских дронов-камикадзе иранского производства.
- Позже стало известно, что зенитчики Воздушных сил Украины сбили на южном направлении многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.