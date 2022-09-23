Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал о деоккупированных территориях и посоветовал жителям, как они могут помочь ВСУ

Ирина БалачукПятница, 23 сентября 2022, 23:44
Зеленский рассказал о деоккупированных территориях и посоветовал жителям, как они могут помочь ВСУ
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала контрнаступления в сентябре на востоке ВСУ уже освободили около 400 населенных пунктов, и призвал жителей оккупированных территорий помочь защитникам деоккупировать еще больше украинских городов и сел.

Источник: президент во время видеообращения вечером 23 сентября

Прямая речь Зеленского: "С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождено около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше".

Реклама:

Детали: Президент призвал жителей временно оккупированных территорий передавать украинским спецслужбам все данные об организаторах псевдореферендумов, о российской мобилизации и вообще о российской армии.

А также помогать тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми.

"Украина вернется на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей", – подчеркнул президент.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский также сообщил, что 23 сентября зенитчики воздушных командований "Восток" и "Юг" и противовоздушная оборона Военно-Морских сил уничтожили 8 российских беспилотников иранского производства.

Кроме того, силы воздушного командования "Центр" сбили на юге Украины российский штурмовик и вертолет. 

Читайте также: Репетиция апокалипсиса. Как изменилась жизнь Харькова после контрнаступления ВСУ

Предыстория: 

Темы: Зеленскийдеоккупациябеспилотникиавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
Все новости...
Реклама: