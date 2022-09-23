Зеленский рассказал о деоккупированных территориях и посоветовал жителям, как они могут помочь ВСУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала контрнаступления в сентябре на востоке ВСУ уже освободили около 400 населенных пунктов, и призвал жителей оккупированных территорий помочь защитникам деоккупировать еще больше украинских городов и сел.

Источник: президент во время видеообращения вечером 23 сентября

Прямая речь Зеленского: "С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождено около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше".

Детали: Президент призвал жителей временно оккупированных территорий передавать украинским спецслужбам все данные об организаторах псевдореферендумов, о российской мобилизации и вообще о российской армии.

А также помогать тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми.

"Украина вернется на всю свою землю, и мы должны сохранить там как можно больше наших людей", – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что 23 сентября зенитчики воздушных командований "Восток" и "Юг" и противовоздушная оборона Военно-Морских сил уничтожили 8 российских беспилотников иранского производства.

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Кроме того, силы воздушного командования "Центр" сбили на юге Украины российский штурмовик и вертолет.

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