Сили ППО збили ракету над Запоріжжям – ОВА

Сили протиповітряної оборони за Запоріжжям збили одну російську ракету, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Зруйновані будинки, понівечені життя. Окупант намагається нас залякати, окупант намагається нас вбити.

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Жертв могло бути більше - подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету",

Деталі: За словами Старуха, уламки снаряда впали поза містом, постраждалих немає.

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