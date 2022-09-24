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Сили ППО збили ракету над Запоріжжям – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 08:58
наслідки нічного обстрілу запоріжжя, фото ова

Сили протиповітряної оборони за Запоріжжям збили одну російську ракету, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Зруйновані будинки, понівечені життя. Окупант намагається нас залякати, окупант намагається нас вбити.

Жертв могло бути більше - подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету",

Деталі: За словами Старуха, уламки снаряда впали поза містом, постраждалих немає.

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Теми: ЗапоріжжяобстрілвійнаРосія
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