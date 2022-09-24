Сили ППО збили ракету над Запоріжжям – ОВА
Субота, 24 вересня 2022, 08:58
Сили протиповітряної оборони за Запоріжжям збили одну російську ракету, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.
Джерело: Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Зруйновані будинки, понівечені життя. Окупант намагається нас залякати, окупант намагається нас вбити.
Жертв могло бути більше - подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету",
Деталі: За словами Старуха, уламки снаряда впали поза містом, постраждалих немає.
Передісторія:
- Росіяни вночі завдали ударів по Запоріжжю.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок удару ушкоджено житловий будинок, є загиблий і 9 поранених.
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