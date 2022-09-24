Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем - ОВА
Суббота, 24 сентября 2022, 08:58
Силы противовоздушной обороны за Запорожьем сбили одну российскую ракету, сообщил глава ОВА Александр Старух.
Источник: Старух в Telegram
Прямая речь Старуха: "Разрушенные дома, изуродованные жизни. Оккупант пытается нас запугать, оккупант пытается нас убить.
Реклама:
Жертв могло быть больше - спасибо нашим спасателям! Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, которые сбили вражескую ракету",
Детали: По словам Старуха, обломки снаряда упали вне города, пострадавших нет.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Россияне ночью нанесли удары по Запорожью.
- Позже стало известно, что в результате удара поврежден жилой дом, есть погибший и 9 раненых.