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Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 08:58
последствия ночного обстрела запорожья, фото ова

Силы противовоздушной обороны за Запорожьем сбили одну российскую ракету, сообщил глава ОВА Александр Старух.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Разрушенные дома, изуродованные жизни. Оккупант пытается нас запугать, оккупант пытается нас убить.

Жертв могло быть больше - спасибо нашим спасателям! Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, которые сбили вражескую ракету",

Детали: По словам Старуха, обломки снаряда упали вне города, пострадавших нет.

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Темы: ЗапорожьеобстрелвойнаРосcия
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