Глава Якутії вимагає повернути додому тих, кого мобілізували "помилково"
Глава Якутії Айсен Ніколаєв вимагає повернути додому тих чоловіків, яких мобілізували помилково.
Джерело: Ніколаєв у Telegram
Пряма мова Ніколаєва на нараді з питань мобілізації: "Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами.
Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад".
Деталі: Він додав, що ця робота вже розпочалася і надалі її контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.
Ніколаєв також повідомив, що запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.
Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори.
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.
- В Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.