Глава Якутії вимагає повернути додому тих, кого мобілізували "помилково"

Глава Якутії Айсен Ніколаєв вимагає повернути додому тих чоловіків, яких мобілізували помилково.

Джерело: Ніколаєв у Telegram

Пряма мова Ніколаєва на нараді з питань мобілізації: "Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами.

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Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад".

Деталі: Він додав, що ця робота вже розпочалася і надалі її контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.

Ніколаєв також повідомив, що запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.

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Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори.

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