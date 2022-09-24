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Глава Якутії вимагає повернути додому тих, кого мобілізували "помилково"

Ірина БалачукСубота, 24 вересня 2022, 12:42
Російські солдати. Фото з сайту Міноборони РФ

Глава Якутії Айсен Ніколаєв вимагає повернути додому тих чоловіків, яких мобілізували помилково. 

Джерело: Ніколаєв у Telegram

Пряма мова Ніколаєва на нараді з питань мобілізації: "Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами.

Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад".

Деталі: Він додав, що ця робота вже розпочалася і надалі її контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.

Ніколаєв також повідомив, що запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.

Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори. 

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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