Глава Якутии требует вернуть домой тех, кого мобилизовали "по ошибке"

Глава Якутии Айсен Николаев потребовал вернуть домой тех мужчин, которых мобилизовали по ошибке.

Источник: Николаев в Telegram

Прямая речь Николаева на совещании по вопросам мобилизации: "Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.

Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно".

Детали: Он добавил, что эта работа уже началась и в дельнейшем она будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.

Николаев также сообщил, что предложил правительству принять ряд мер для поддержки семей мобилизованных.

Они касаются одноразовой выплаты семье 200 тысяч рублей, освобождения от платы в детских садах, бесплатного питания в школе и путевок в детские оздоровительные лагеря.

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