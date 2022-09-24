Глава Якутии требует вернуть домой тех, кого мобилизовали "по ошибке"
Глава Якутии Айсен Николаев потребовал вернуть домой тех мужчин, которых мобилизовали по ошибке.
Источник: Николаев в Telegram
Прямая речь Николаева на совещании по вопросам мобилизации: "Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.
Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно".
Детали: Он добавил, что эта работа уже началась и в дельнейшем она будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.
Николаев также сообщил, что предложил правительству принять ряд мер для поддержки семей мобилизованных.
Они касаются одноразовой выплаты семье 200 тысяч рублей, освобождения от платы в детских садах, бесплатного питания в школе и путевок в детские оздоровительные лагеря.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
- В России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.