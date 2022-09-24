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Глава Якутии требует вернуть домой тех, кого мобилизовали "по ошибке"

Ирина БалачукСуббота, 24 сентября 2022, 12:42
Российские солдаты. Фото с сайта Минобороны РФ

Глава Якутии Айсен Николаев потребовал вернуть домой тех мужчин, которых мобилизовали по ошибке.  

Источник: Николаев в Telegram

Прямая речь Николаева на совещании по вопросам мобилизации: "Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.

Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно".

Детали: Он добавил, что эта работа уже началась и в дельнейшем она будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.

Николаев также сообщил, что предложил правительству принять ряд мер для поддержки семей мобилизованных.

Они касаются одноразовой выплаты семье 200 тысяч рублей, освобождения от платы в детских садах, бесплатного питания в школе и путевок в детские оздоровительные лагеря.  

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Темы: Росcиямобилизациявойна
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