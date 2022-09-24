Озброєні окупанти ходять по квартирах на Запоріжжі, шукають людей на "референдум"

У мережі з’явилися відео, в яких видно, як російські окупанти зі зброєю ходять по квартирах, щоб змусити людей взяти участь у псевдореферендумі.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram, проєкт російських журналістів Astra

Пряма мова Орлова: "На відео ми бачимо, як троє колаборантів в супроводі двох озброєних військових розносять руський мір" прямо по квартирах.

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Очевидно, що український Енергодар таким "гостям" не радіє. Порожні вулиці. Замкнуті квартири.

Разом з тим вже надходить інформація і від тих, кому таки не пощастило зустрітися з "комісією" особисто. Люди розповідають, як озброєний російський військовий дулом автомата тицяв у папірець і красномовно показував, де саме потрібно поставити галочку".

Деталі: Російські журналісти поспілкувалися з жителями окупованої Василівки, які розповіли, що в місті вже є затримані, які спробували виступити проти референдуму або поставити "не ту галочку".

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Пряма мова жителя: "Єдиний спосіб не брати участі в усьому цьому - не відкривати їм дверей. До мене вже приходили, досить довго і наполегливо стукали, але я не відчинив. Сиджу тихо вдома, удаю, ніби нікого немає".

Передісторія: