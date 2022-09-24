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Вооруженные оккупанты ходят по квартирам в Запорожской области, ищут людей на "референдум"

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 13:22
скриншот

В сети появились видео, в которых видно, как российские оккупанты с оружием ходят по квартирам, чтобы заставить людей принять участие в псевдореферендуме.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, проект российских журналистов Astra

Прямая речь Орлова: "На видео мы видим, как трое коллаборантов в сопровождении двух вооруженных военных разносят "русский мир" прямо по квартирам.

Очевидно, что украинский Энергодар таким "гостям" не радуется. Пустые улицы. Запертые квартиры.

Вместе с тем уже поступает информация и от тех, кому таки не посчастливилось встретиться с "комиссией" лично. Люди рассказывают, как вооруженный российский военный дулом автомата тыкал в бумажку и красноречиво показывал, где именно нужно поставить галочку".

Детали: Российские журналисты пообщались с жителями оккупированной Васильевки, которые рассказали, что в городе уже есть задержанные, которые попытались выступить против референдума или поставить "не ту галочку".

Прямая речь жителя: "Единственный способ не участвовать во всем этом - не открывать им двери. Ко мне уже приходили, довольно долго и настойчиво стучали, но я не открыл. Сижу тихо дома, делаю вид, будто никого нет".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Темы: Запорожская областьоккупациявойнаРосcия
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