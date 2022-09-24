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У Маріуполі людей стягують на "референдум", погрожуючи звільненнями – радник мера

Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 15:52
У Маріуполі людей стягують на референдум, погрожуючи звільненнями – радник мера
фото андрющенка

У Маріуполі Донецької області людей женуть на псевдореферендум за вступ до Росії, погрожуючи звільненнями і втратою зарплатні.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Ранок почався з примусового голосування.

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Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату".

Деталі: За словами Андрющенка, значна кількість людей ухиляється від голосування, в тому числі виїхала з міста на узбережжя.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • В Алчевську росіяни на "референдумі" враховують "голоси" навіть тих, хто у полоні або загинув, розповів очільник ОВА Сергій Гайдай.

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Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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