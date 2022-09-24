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В Мариуполе людей стягивают на "референдум", угрожая увольнениями - советник мэра

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 15:52
фото андрющенко

В Мариуполе Донецкой области людей гонят на псевдореферендум за вступление в Россию, угрожая увольнениями и потерей зарплаты.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Утро началось с принудительного голосования.

Рабочих на местах работы ждали "мобильные бригады" с простым условием - голосуешь или теряешь работу и зарплату".

Детали: По словам Андрющенко, значительное количество людей уклоняется от голосования, в том числе выехало из города на побережье.

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

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Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
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