В Мариуполе людей стягивают на "референдум", угрожая увольнениями - советник мэра
Суббота, 24 сентября 2022, 15:52
В Мариуполе Донецкой области людей гонят на псевдореферендум за вступление в Россию, угрожая увольнениями и потерей зарплаты.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Утро началось с принудительного голосования.
Рабочих на местах работы ждали "мобильные бригады" с простым условием - голосуешь или теряешь работу и зарплату".
Детали: По словам Андрющенко, значительное количество людей уклоняется от голосования, в том числе выехало из города на побережье.
Предыстория:
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
- В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
- В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.
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