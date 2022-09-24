Путін підписав закон про 10 років за дезертирство і здачу в полон

Президент Росії Володимир Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на офіційний портал правової інформації РФ

Деталі: Зокрема, закон вносить до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

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Також вводиться низка нових статей до КК РФ.

Так, одна з новел – стаття 352.1 ("Добровільна здача в полон"). За це загрожуватиме від 3 до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради.

Зазначається, що "військовослужбовець, який уперше вчинив злочин, передбачений цією статтею, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він вжив заходів для свого звільнення, повернувся до частини або до місця служби і не вчинив під час перебування в полоні інших злочинів".

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До статті "Мародерство" (356.1) внесено поправки, що передбачають позбавлення волі на строк аж до 15 років. При цьому обтяжуючими обставинами пропонується вважати вчинення злочину "в період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час" (стаття 63).

Самовільне залишення частини в період мобілізації та воєнного стану (стаття 337 КК) каратиметься суворіше, ніж у звичайний час. Так, якщо подібна відсутність у частині триває від двох до 10 діб, за це загрожуватиме до 5 років позбавлення волі (а не до одного року), якщо від 10 діб до одного місяця – до 7 років позбавлення волі (а не до трьох років), якщо понад місяць – від 5 до 10 років колонії (а не до п'яти років).

У документі дається примітка, що "військовослужбовець, який уперше вчинив діяння, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо самовільне залишення частини або місця служби, а так само нез'явлення вчасно без поважних причин на службу стали наслідком збігу тяжких обставин".

Встановлено, що невиконання підлеглим наказу начальника, виданого в установленому порядку, в період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій, а так само відмова від участі у воєнних або бойових діях карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років (ч. 2.1 статті 332 КК).

Якщо ж такі діяння спричинили тяжкі наслідки, вони каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до 10 років.

Крім того, закон передбачає, що громадяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальне покарання за самовільне залишення частини або місця служби, а також за нез'явлення вчасно без поважних причин на службу в період проходження ними військових зборів.

Закон вказує, що, якщо таке діяння сталося в період мобілізації та воєнного стану і тривало від двох до 10 діб, за це загрожує покарання до 5 років позбавлення волі (до одного року, якщо немає воєнного стану). Якщо "запасник" був відсутній протягом строку від 10 діб до одного місяця – до 7 років позбавлення волі (до трьох років, якщо немає воєнного стану або мобілізації). У разі відсутності його довше місяця, то покарання становитиме від 5 до 10 років колонії (5 років, якщо немає воєнного стану або мобілізації).

Законом також запроваджується також низка статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

Підписані поправки набувають чинності з дня офіційного опублікування.

Що передувало: 20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Офіційно планується призвати 300 тисяч резервістів. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.

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