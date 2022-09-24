ATACMS і удвічі більше HIMARS: в ОП очікують відповіді світу на мобілізацію в РФ
Субота, 24 вересня 2022, 21:29
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ партнери України мають надати нашій державі удвічі більше реактивних артилерійських систем HIMARS і снарядів, а також тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.
Джерело: Подоляк у Twitter
Дослівно: Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в Росії?
- Активізація "Рамштайну".
- Удвічі більше HIMARS і снарядів.
- ATACMS.
- Негайне зняття "табу" на танки/БТР.
- Тренінгові центри для бійців".
Деталі: Подоляк підкреслив, що Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. "Чи це досі незрозуміло партнерам?", - запитав він.
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.
- Офіційно планується призвати 300 тисяч резервістів. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.