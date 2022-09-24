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ATACMS і удвічі більше HIMARS: в ОП очікують відповіді світу на мобілізацію в РФ

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 21:29
Михайло Подоляк, фото Getty Images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ партнери України мають надати нашій державі удвічі більше реактивних артилерійських систем HIMARS і снарядів, а також тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в Росії?

  1. Активізація "Рамштайну".
  2. Удвічі більше HIMARS і снарядів.
  3. ATACMS.
  4. Негайне зняття "табу" на танки/БТР.
  5. Тренінгові центри для бійців".

Деталі: Подоляк підкреслив, що Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. "Чи це досі незрозуміло партнерам?", - запитав він.

Передісторія:

Теми: Офіс президентазброяРосіямобілізація
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