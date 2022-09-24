ATACMS і удвічі більше HIMARS: в ОП очікують відповіді світу на мобілізацію в РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ партнери України мають надати нашій державі удвічі більше реактивних артилерійських систем HIMARS і снарядів, а також тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в Росії?

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Активізація "Рамштайну". Удвічі більше HIMARS і снарядів. ATACMS. Негайне зняття "табу" на танки/БТР. Тренінгові центри для бійців".

Деталі: Подоляк підкреслив, що Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. "Чи це досі незрозуміло партнерам?", - запитав він.

Передісторія:

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

Офіційно планується призвати 300 тисяч резервістів. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.