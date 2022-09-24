ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ
Суббота, 24 сентября 2022, 21:29
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ партнеры Украины должны предоставить нашему государству вдвое больше реактивных артиллерийских систем HIMARS и снарядов, а также тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров.
Источник: Подоляк в Twitter
Дословно: Каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в России?
Реклама:
- Активизация "Рамштайн".
- Вдвое больше HIMARS и снарядов.
- ATACMS.
- Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.
- Тренинговые центры для бойцов".
Детали: Подоляк подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и границы Европы. "Или это до сих пор непонятно партнерам?", - спросил он.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
- Официально планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
ВИДЕО ДНЯ