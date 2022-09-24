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ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 21:29
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ партнеры Украины должны предоставить нашему государству вдвое больше реактивных артиллерийских систем HIMARS и снарядов, а также тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: Каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в России?

  1. Активизация "Рамштайн".
  2. Вдвое больше HIMARS и снарядов.
  3. ATACMS.
  4. Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.
  5. Тренинговые центры для бойцов".

Детали: Подоляк подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и границы Европы. "Или это до сих пор непонятно партнерам?", - спросил он.

Предыстория:

Темы: Офис президентаоружиеРосcиямобилизация
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