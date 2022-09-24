Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 21:29
ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ партнеры Украины должны предоставить нашему государству вдвое больше реактивных артиллерийских систем HIMARS и снарядов, а также тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: Каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в России?

Реклама:
  1. Активизация "Рамштайн".
  2. Вдвое больше HIMARS и снарядов.
  3. ATACMS.
  4. Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.
  5. Тренинговые центры для бойцов".

Детали: Подоляк подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и границы Европы. "Или это до сих пор непонятно партнерам?", - спросил он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Офис президентаоружиеРосcиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
Все новости...
Реклама: